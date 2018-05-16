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MAÇ BAŞI ÜCRET TEKLİF EDİLDİ

Ağustos ayına kadar doping cezası olan Srna'ya maç başı ücret önerildi. Tecrübeli yıldız eğer teklifi kabul ederse Mandzukic'i ikna için de kullanılacak. Beşiktaş yönetimi böylece bir taşla iki kuş vuracak.