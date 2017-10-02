Süper Lig'in penaltı lideri Göztepe

İlk 7 haftada toplam 33 penaltı kararının verildiği ligde lehine en çok penaltı kararı verilen Göztepe, 5 atışın hepsini golle sonuçlandırdı. Şimdiye kadar penaltıdan ligin en fazla gol üreten ekibi Göztepe'de Adis Jahovic'in 4, Nabil Ghilas'ın ise 1 penaltı golü bulunuyor.
Toplam 15 ekibin penaltı vuruşundan golü bulunan ligde Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Osmanlıspor penaltıdan henüz gol atamadı. Atiker Konyaspor 1, Kayserispor ise 2 penaltı atışını gole çeviremezken, Osmanlıspor henüz topu beyaz noktaya koyamadı. Ligde Atiker Konyaspor ve Kayserispor dışında Beşiktaş ve Antalyaspor da birer penaltı sonunda fileleri havalandıramadı.
PENALTIDAN GOLLER
Göztepe'nin ardından en çok penaltı golü bulunan ekipler, Fenerbahçe (4), Aytemiz Alanyaspor (3), Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor (2), Antalyaspor, Beşiktaş, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Teleset Mobilya Akhisarspor (1) oldular.
EN ÇOK ALEYHTE PENALTI TRABZONSPOR'A
İlk 7 haftalık periyotta hakemler Trabzonspor aleyhine 5 kez beyaz noktayı gösterdi. Bursaspor ve Gençlerbirliği aleyhine penaltı kararı verilmedi.
Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor aleyhine 4 penaltının çalındığı ligde Demir Grup Sivasspor (3), Göztepe, Kardemir Karabükspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (2), Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Kayserispor'a karşı ise birer kez penaltı kararı verildi.
Göztepe aleyhine verilen 2 penaltı da golle sonuçlanmazken, Kardemir Karabükspor, Kayserispor ve Teleset Mobilya Akhisarspor ise birer penaltı vuruşundan gol yemedi.
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