Süper Lig Para Durumu - Hangi kulüp ne kadar kazanıyor

HT Spor Süper Lig Para Durumu yayında... Hangi kulüp ne kadar kazanıyor? Artık her hafta sayfamızda görebileceksiniz.

Katılım payı, performans primi (dolar kuruna göre her hafta değişiklik gösterebilir), şampiyonluk primi ve ilk 6 primine göre hesaplanan Süper Lig Para Durumu, ligde mücadelede eden 18 takımın haftalık ve toplam kazançlarını verilerle ortaya koyuyor!

Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken; verilere baktığımız zaman, ortaya çıkan sonuçlardan bazıları şöyle:

* Lider Galatasaray; 8 galibiyet, 1 beraberlik ve topladığı 22 puanla, 124,34 milyon TL toplam gelir ile zirvede yer aldı.

* Sarı-Kırmızılı ekip, en yakın takipçisi olan ve 94,35 milyon TL kazancı olan Fenerbahçe'ye 30 milyon TL'lik bir fark attı.

* Galatasaray bir diğer takipçisi olan ve 81,31 milyon TL gelir elde eden Beşiktaş'tan ise 43 milyon TL daha fazla kazandı.

* Ligde 8. hafta itibarıyla ise en düşük kazancı olan takım ise 32,51 milyon TL ile Osmanlıspor oldu.

Her hafta takımların kazandığı puanlara göre değişecek olan Süper Lig Para Durumu tablosunda dikkat çekenlerden bir tanesi de şu:

Ligin 8'inci haftası itibariyle aynı puana sahip iki takımdan örneğin Başakşehir, performans primi olarak 11 milyon 510 bin TL'yi kasasına koyarken, yine 16 puana sahip Göztepe aynı galibiyet sayısıyla 11 milyon 460 bin TL kazandı. Bunun sebebi ise tablonun dinamik yapısında saklı. Bu rakamlar Başakşehir'in galibiyet elde ettiği haftalardaki dolar kurunun daha yüksek olmasından, Göztepe'nin galibiyet elde ettiği haftalardaki dolar kurunun daha düşük olmasından kaynaklanıyor.

İLK 6 PRİMİNE DİKKAT!

Tabloda haftalık olarak değişebilecek rakamlar bir tanesi de İlk 6 primi. Bu rakam tabloda teorik olarak ligin bu sıralamayla tamamlanması durumunda sezon sonunda TFF tarafından ilk 6'da yer alacak takımlara ödeyeceği rakamı gösteriyor. Dolayısıyla ligdeki ilk 6 sıralaması değiştikçe tablomuzdaki bu rakamlar da değişebilecek. Örneğin 7'nci sıradaki takım 6'ncı sıraya düştüğünde veya 6'ncı sıradaki takım 7'nci sıraya düştüğünde bu rakam 6'ncı sıraya yükselen takıma aktarılacak.

Bu vesileyle kulüplerin kasasına aylık olarak düzenli şekilde giren rakamların performans primleri olduğunu, diğer rakamların ise sezon sonunda tahsil edileceğini de aktaralım.

LİG PERFORMANSINDA GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'YLE BEŞİKTAŞ ZİRVEDE



Genel olarak tabloya baktığımızda ise lig performansı sayesinde kulüplerin kasasına giren rakamlarda Galatasaray 15.69 milyon TL ile lider. Onu 11.53 milyon TL ile Akhisar, 11.51 milyon TL ile Başakşehir ve 11.46 milyon TL ile Göztepe izliyor. Fenerbahçe'nin performans primi olarak elde ettiği gelir 10.46 milyon TL, son şampiyon Beşiktaş'ın ise 10.39 milyon TL. Elbette Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem performansı nedeniyle almaya hak kazandığı 170 milyon TL'lik gelir bu listede yer almıyor. Bu da eklenirse bu sezon toplam gelirde Beşiktaş açıkara zirvede yer alıyor. Yani tablo sadece Süper Lig gelirlerini dikkate alıyor.



Lig sonuncusu Osmanlıspor'un elde ettiği performans primi ise sadece 3.14 milyon TL.

Süper Lig Para Durumu'na bu adresten ulaşabilirsiniz;

HTSPOR SÜPER LİG PARA DURUMU