Süper Lig'in 15. haftasında 8 maç tamamlandı. Yarın oynanacak Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor maçıyla hafta sona erecek.

Süper Lig'in 15. haftasında zirvede 32 puanlı Galatasaray yer aldı. Geçen haftanın 1.'si Başakşehir, Sivasspor'a yenilerek 30 puanla 2. sıraya geriledi. 29 puanlı Fenerbahçe, 3. sıradaki yerini korurken Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 2 puan altında 4. sırada yer buldu. Beşiktaş'la aynı puana sahip olan Kayserispor ile Göztepe averaj farkıyla 5 ve 6. olarak sıralandı.

Süper Lig'de 15. haftanın puan durumu şöyle:

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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