Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 539. hafta heyecanı yaşandı. Tam 539 haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunda bu hafta 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira 15'er kuruş, 3 bilen 75 bin 910 kişi 16 lira 80 'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Üçüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 702 bin 31 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 951 bin 174 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 91 bin 730 lira 73 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto 539. Hafta Sonuçları (15 Şubat Perşembe)

6

7

19

40

53

ve 54

Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 3. Devir

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 44

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 3.387

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 75.910

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.135.829,87 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15.633,40 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 218,15 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,80 TL

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