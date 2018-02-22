Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi... Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto oyununda bu haftanın çekilişi de tamamlandı. İşte 22 Şubat 2018 tarihli Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

22 Şubat 2018 Süper Loto sonuçları: 4 - 17 - 22 - 27 - 43 - 47

6 bilen kişi sayısı : 4. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.579.664,13 TL 5 bilen kişi sayısı : 128 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.941,90 TL 4 bilen kişi sayısı : 5.757 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 141,65 TL 3 bilen kişi sayısı : 109.369 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,90 TL

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye dördüncü kez devrederek haftaya 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş ikramiye devretti. Öte yandan çekilişte5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 109 bin 369 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

15 Şubat 2018 tarihli Süper Loto sonucu: 06 - 07 - 19 - 40 - 53 - 54

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 539. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 6 milyon 135 bin 829 lira olarak açıklandı. Fakat 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 3. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira 15'er kuruş, 3 bilen 75 bin 910 kişi 16 lira 80 'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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