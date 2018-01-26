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SOSYAL MEDYADA ERZİNCAN

42.5 milyon liralık Süper Loto ikramiyesi, dün akşam yapılan çekiliş sonrasında sahibini buldu ve büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin Erzincan'dan kuponunu oynadığı tespit edildi.

Sosyal medyada ise Erzincan gündem oldu ve birçok kullanıcı Erzincan'a isabet eden 42.5 milyon liralık büyük ikramiye hakkında görüşlerini belirtti.