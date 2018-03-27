'Süper Teşvik'te sertifika programı ertelendi

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve "süper teşvik" olarak adlandırılan sistemde, desteklenecek projelerin sahiplerine sertifika verilmesi töreni ertelendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu hafta yapılması planlanan tören, program yoğunluğu nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye'nin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma ve teknolojik dönüşümünü sağlama hedeflerini gerçekleştirebilmek için Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi geliştirildi.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında petrokimya, savunma sanayisi, ulaşım sistemleri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay gibi sektörlerde hayata geçirilecek 19 firmaya ait bugüne kadar yatırım tutarı 125 milyar lira olan 23 projenin desteklenmesi kararlaştırıldı.

"Süper teşvik" olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında firmalara sertifikalarının, 29 Mart'ta törenle verilmesi öngörülüyordu.