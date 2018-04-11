İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de şu anda 3 milyon 567 bin Suriyelinin yaşadığını söyledi.
Suriye'de güvenliğin sağlandığı bölgelere dönüşlerin sürdüğünü belirten Ayaz, ilerleyen dönemde dönüşlerin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.
Özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından Suriyelilerin dönüşlerinde artış yaşandığını dile getiren Ayaz, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra 162 binden fazla Suriyeli, güvenliği sağlanan bölgelere dönüş yaptı. Suriyelilerin bu harekatlardan sonra çok daha hızlı bir şekilde eski yurtlarına döndüklerini görüyoruz." şeklinde konuştu.
Ayaz, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Afrin'in yeniden yaşanabilir hale gelmesi ve Suriyeli ailelerin dönüşlerini sağlamak konusunda İçişleri Bakanlığının tüm birimlerinin çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak da buna her türlü katkıyı sağladıklarını vurgulayan Abdullah Ayaz, "Gönüllülük esasına göre Afrin'e dönüş yapmak isteyen Suriyelilerle ilgili olarak tespit çalışmalarımızı yaptık. Onlarla tek tek iletişime geçerek kendilerine gereken desteği ve kolaylığı sağlayacağımızı söyledik." ifadelerini kullandı.
"1,5 MİLYON SURİYELİNİN KAYDI GÜNCELLENDİ"
Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye ilk geldiklerinde tutulan kayıtlarda altyapı yetersizliklerinden kaynaklanan bazı eksiklerin olduğuna işaret eden Ayaz, bilgilerdeki eksiklerin giderilmesi amacıyla ocak ayında "Suriyelilerin Kayıtlarının Güncellenmesi Projesi"ni başlattıklarını hatırlattı.
Ayaz, projenin ellerindeki insan kaynağını çok daha iyi bir şekilde değerlendirmelerine imkan sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"1,5 milyon Suriyelinin kayıtlarını güncelledik. Bu projeyle daha sağlıklı bir veri tabanına sahip olacağız. İlgili kurum, kuruluş ve paydaşlarımızla bu verileri paylaşma imkanımız olacak. İnşallah bir aksilik olmazsa kısa sürede projeyi tamamlayıp Suriyelilerin tüm detaylarına sahip olmayı hedefliyoruz."
Suriyelilerle ilgili yanlış bilgiler
Abdullah Ayaz, son zamanlarda sosyal medyada hem Suriyeliler hem de diğer sığınmacılarla ilgili yanlış haberlerin yapıldığını söyledi.
Suriyeli sığınmacılarla ilgili "telefon faturaları ödeniyor, maaş veriliyor, ev satın alınıyor, üniversiteye sınavsız giriyor" gibi doğru olmayan haberlerin sosyal medyada yer aldığını anımsatan Ayaz, şöyle devam etti:
"Geri Gönderme Merkezlerinde kalan düzensiz göçmenlerin özellikle kendi konsolosluklarıyla iletişime geçerek sınır dışı prosedürlerini hızlandırmalarını sağlamak, aynı zamanda da insani bir hakkı karşılamak amacıyla AB fonundan alım yapmak için çıktığımız 'Telefon Kartı İhalesi' bazı basın yayın organlarında 'Suriyelilerin telefon faturalarını da biz ödüyoruz' şeklinde yer aldı. Söz konusu haberin gerçeklikle alakası yok. Söz konusu ihale Geri Gönderme Merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere tutulan ve parası olmayan sığınmacılara AB fonundan temin ettiğimiz bir kaynak vasıtasıyla telefon kartı alımından ibaretti.
Buna ilave olarak 'ev verilecek ve maaş bağlanacak' gibi başka yalan ve yanlış haberler de var. Bunların hiçbirisi doğru değil. Suriyelilere ödenen herhangi bir maaş söz konusu değil. Bir kere TOKİ'den ev sahibi olmak için Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Bugüne kadar Suriyelilere veya başka bir yabancıya TOKİ tarafından bedelsiz bir ev verilmesi de söz konusu değil. Sınavsız olarak üniversiteye girdikleri haberleri hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da açıklamaları oldu. Yabancı öğrenciler hangi prosedüre tabiyse, Suriyeli öğrenciler de Türk üniversitelerinde eğitim görmek istiyorsa aynı prosedürü izlemek durumunda. Suriyelilere ya da başka yabancılara kendi vatandaşlarımızdan daha fazla ya da farklı bir hizmet sunmuyoruz."
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