Survivor 2018 sürprizleriyle birlikte başladı. Bir tarafta Survivor'ın efsanelerinin yer aldığı All Star takımı diğer tarafta ise Gönüllüler takımı... Survivor 2018'de ilk mücadelede büyük bir heyecan yaşandı. Survivor 2018'de Acun Ilıcalı All Star takımından bir ismin Gönüllüler takımına geçeceğini açıkladı. Bu isim Hakan Hatipoğlu oldu. Böylece Survivor 2018 All Star takımında yer alan Hakan Hatipoğlu Gönüllüler takımına geçti. Gönüllüler takımında ise konseyde yapılacak olan oylamanın ardından bir kız yarışmacı Survivor All Starlar takımına geçecek. Böylece Survivor 2018'de her iki takım birbiriyle eşitlenmiş olacak.
Değişiklik sonrası takımlar:
Survivor All Star takımı:
Adem Kılıççı, Damla Can, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Nihat Doğan, Sahra Işık, Sema Aydemir, Turabi Çamkıran, Ümit Karan.
Survivor Gönüllüler takımı:
Anıl Berk Baki, Birsen Bekgöz, Cumali Akgül, Ecem Karaağaç, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Gizem Kurtulan, Hakan Hatipoğlu, Marcus, Melih Özkaya, Nevin Yanıt, Ramazan Kalyoncu, Yağmur Banda.
İkinci sürpriz ödül...
Acun Ilıcalı Survivor 2018'de diğer sezonlardan farklı olarak yarışmacıların bu kez ilk oyunu ada için oynayacaklarını açıkladı. Buna göre daha önce barınak için mücadele eden yarışmacılar bu kez daha ii olanakların olduğu ada için mücadele edecek. Buna göre kazanan takım daha iyi şartlarda yaşayacak. Bu olanaklardan biri barınaktaki yataklar olacak.
İlk oyunu kim kazandı?
Survivor 2018'de ilk oyunun kazananı All Star takımı oldu. Böylece All Star takımı Survivor 2018'de daha iyi şartlarda yaşama imkanına da sahip oldu.
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