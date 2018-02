9 | 22

Sahra Işık, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında All Starlar kadrosunda yarışıyor. Yarışmanın takipçileri, daha önce de iki kez Survivor’da yarışan Sahra Işık’ın hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Sahra ışık kimdir? Sahra Işık kaç yaşında? İşte Sahra Işın hakkında merak edilen her şey...

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında doğdu. Voleybolcu olan Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştır. 2013'de Best Of Model yarışmasına katıldı ve burada 3. olduktan sonra Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Daha önce iki kez Survivor'da yarışan Sahra Işık Survivor 2018'de All Starlar kadrosunda yarışıyor