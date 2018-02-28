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Survivor Merve Aydın kimdir?

Merve Aydın Survivor 2018'de All Starlar takımında mücadele eden isimlerden biri. Peki Merve Aydın kimdir? Merve Aydın ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde...

Merve Aydın Survivor 2018'de yer alacak isimlerden biri oldu. Survivor'a daha önce katılan ve hırslı mücadelesi ile dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın, Survivor 2018'in birbirinden iddialı isimlerinden biri olarak karşımıza çıkacak.

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. Aslen Ordulu olan Survivor Merve, Özel Doğa Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Basketbolcu bir erkek kardeşi vardır. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu. Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.