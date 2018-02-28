Survivor 2018 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunumu ile Survivor 2018'de ünlüler ve gönüllüler mücadele ediyor. Survivor'da elemeden sonra kalan yarışmacılar belli oldu. İşte Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları...
Survivor Merve Aydın kimdir?
Merve Aydın Survivor 2018'de All Starlar takımında mücadele eden isimlerden biri. Peki Merve Aydın kimdir? Merve Aydın ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde...
Merve Aydın Survivor 2018'de yer alacak isimlerden biri oldu. Survivor'a daha önce katılan ve hırslı mücadelesi ile dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın, Survivor 2018'in birbirinden iddialı isimlerinden biri olarak karşımıza çıkacak.
Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. Aslen Ordulu olan Survivor Merve, Özel Doğa Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Basketbolcu bir erkek kardeşi vardır. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu. Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.
ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?
Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Karaağaç, proffesyonel olarak yüzücülük yapmaktadır.
Yaklaşık 6 yıl lisanslı basketbol oynayan Karaağaç, bu spor dallarının yanı sıra okçuluk, rüzgar sörfü, kayak, binicilik ve futbol gibi birçok aktivite ile uğraşmıştır.
Tv8'de yayınlanan Göz6 yarışmasında finale kalan kaldı birinciliği Berna Keklikler'e kaptırarak Survivor 2017'ye katılamamıştı. Ecem Karaağaç, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer aldı.
ÜMİT KARAN KİMDİR?
Ümit Karan 1 Ekim 1976 yılında Berlin'de doğdu. Eski millî futbolcu olan Ümit Karan, kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.
Galatasaray ile adını duyurdu
2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü.
2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray için oynamaya başlayan Ümit Karan, sezon içinde attığı 18 gol ile gol krallığına aday oldu. Ama geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatarak gol krallığına da veda etmek zorunda kaldı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Süper Ligi'ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 'da Beşiktaş'a karşı kaydetti. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Fakat takımını mağlubiyetten kurtaramadı. 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktadıydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor' da sportif direktörlük görevine getirildi.
Futbola veda etti
Ümit Karan 2011'de futbolu bıraktı. 16 kez Türkiye A millî takımına çağrılan Ümit Karan, 10 maçta forma giymiş ve 3 gol atmıştır.
Ümit Karan daha önce de Survivor'a katıldı
Ümit Karan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2013 yarışmasında ünlüler takımında yarışmaya katılmış ve 3. olmuştur.
MURAT CEYLAN KİMDİR?
Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik ile ilgilenen Ceylan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri alan Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünü bitirdi. Müzik hayatı dışında spor ile de ilgilenen Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yaptı. Bunun haricinde, fitness, surf ve paten sporu da hobileri arasında.
2013 yılında Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı. 2014 yılında "Para Bende" adlı yarışma programında Almeda Abazi ile birlikte yarıştı. 2016 yılında söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı albüm çıkarttı.
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