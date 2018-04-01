Batuhan Buğra Eruygun, Survivor'dan çekildi. Gönüllüler takımında yarışan Batuhan, Survivor'dan çekildi. Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan'ın Survivor'a devam etme şansının bulunmadığını, mental olarak kendisini iyi hissetmediğini ve Survivor şartlarını kaldıramadığını söylediğini belirterek yarışmadan çekildiğini duyurdu. Peki Batuhan Buğra Eruygun kimdir?

BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?

Batuhan Buğra Eruygur 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri

Fakültesi'nde bitirdi ve atletizm sporu ile uğraşmaktadır. 110 metre engelli yarışmalarında koşan Batuhan Buğra Eruygun,

Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ve milli sporcusudur. 2013 yılında katıldığı yarışmada 7.98'lik derecesi ile 60 metre engelli Türkiye Salin 2013 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, doping kullandığı gerekçesi ile iki sene boyunca resmi müsabakalardan men edilen Batuhan Buğra Eruygun'a 2015 yılında kanser teşhisi konulmuş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından kanseri yenerek çok sevdiği atletizm sporuna devam etmiştir.

BATUHAN SURVİVOR'DAN ÇEKİLDİ

Survivor'da ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Son dakika gelişmeleri var, bunlarla ilgili bilgi vermem gerekiyor. Bu gelişmeler, bu konseyi Survivor'un en önemli konseyi haline getirdi. Gelişmelerden birincisi, Gönüllüler takımında yedek yarışmacı olarak katılan Batuhan'la ilgili. Batuhan, bugünkü bireysel dokunulmazlık sonrasında ekibimizle görüşerek Survivor'a devam etme şansının bulunmadığını, mental olarak kendisini iyi hissetmediğini ve Survivor şartlarını kaldıramadığını belirtti. Daha önce geçirdiği bir rahatsızlık var, bu konuyla ilgili olarak da Batuhan konusunda hassasız." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER