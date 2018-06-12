Survivor 2018 96. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Dün yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı ve Mustafa Kemal adaya veda eden isim oldu. Elemenin ardından Turabi ile ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Turabi'nin artık oyun oynama şansının olmadığını söyledi ve izleyiciyi şaşırttı. Dünkü son bölümün ardından Survivor'ın 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Acun Ilıcalı yarışmacılara adaların birleştiğini ve performansların bireysele döndüğünü açıkladı. Survivor'da artık heyecan dorukta ve finale doğru kısa bir süre kala yarışmacılar adaların birleşmesi ve oyunların bireysele dönmesinin heyecanını yaşayacak. İşte Survivor 96. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Takipçileriyle 96. randevusuna çıkacak olan Survivor'ın bu bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak ve eleme adayları belirlenecek. Dokunulmazlık oyunu artık bireysel olarak oyanacak ve bu bölümde adalar birleşecek. Survivor 96. yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek.

SURVİVOR 95. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Survivor 95. bölümüyle dün akşam izleyiciyle buluştu. Survivor'un bu bölümünde eleme heyecanı yaşandı ve Mustafa Kemal adaya veda etti. İşte Survivor'ın 95. bölümünden detaylar...

TURABİ'NİN SAKATLIĞI İLE İLGİLİ KONSEYDE KRİTİK AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı, ada konseyinde Turabi'nin sakatlığıyla ilgili kritik açıklamada bulundu: Oyunlarda oynaman mümkün görünmüyor...

ELENEN MUSTAFA KEMAL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Ünlüler takımında elenen isim bölüm sonu açıklandı. Elenen isim ada konseyinde son sözlerini söylerken gözyaşlarını tutamadı...

KONSER ÖDÜLÜNÜ KAZANAN ÜNLÜLER RÜYA GİBİ BİR AKŞAM GEÇİRDİ

İletişim oyununda kazanan taraf olan Ünlüler takımı rüya gibi bir gün geçirdi. Akşam yemeğinin ardından konsere giden Ünlüler stres attı...

DAMLA'NIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı parkurda sakatlanan Damla hakkında ada oyununda bilgi verdi...

MUSTAFA KEMAL VE HAKAN ARASINDA TARTIŞMA

Ödül oyununda Hakan ile Mustafa Kemal son oyunun ardından karşı karşıya geldi. İkili arasında tansiyon bir anda yükseldi...

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