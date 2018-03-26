Damla Can kimdir? Survivor 2018 yarışmasının All Star-Gönüllüler takımlarında kıran kırana mücadele devam ediyor. All Star takımının en başarılı yarışmacılarından Damla Can' ın hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki hayat hikayesi merak edilen Damla Can kimdir, kaç yaşındadır? İşte Damla Can' ın hayat hikayesi...

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele decek.

2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

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