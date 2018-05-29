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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'un ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'de ilk eleme adayı Yağmur olmuştu. Dokunulmazlık ödülünü kazanan Damla ise Hakan'ı söylemişti. Dün yayınlanan bölümde ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybetti. Ünlüler'den takım oylaması sonucu Mustafa Kemal üçüncü eleme adayı olmuştu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Adem ise Turabi'yi söylemişti.

Acun Ilıcalı, önümüzdeki hafta, Perşembe ve Cuma akşamı hızlandırılmış çekimler öncesi Cumartesi günkü dokunulmazlık oyunu öncesinde Dominik'in son toplu oylaması yapılacağını açıkladı.

Bu haftanın en başarılı yarışmacılarında erkeklerde yüzde 71 ile Turabi, ikinci isim ise 59 ile Anıl oldu. Kadınlarda ise en başarılı birinci isim yüzde 61 ile Damla, ikinci isim ise yüzde 58 ile Sema oldu.

Acun Ilıcalı, bu hafta yapılan oylamada rakiplerinden daha az oy alarak, Survivor hayallerine ve adaya veda edecek olan ismi YAĞMUR olarak açıkladı. Yağmur, son sözlerini söyleyerek arkadaşlarına veda etti. Böylece Yağmur, adaya bu hafta veda eden isim oldu.