Survivor 2018’de nefes kesen macera 4. haftasında yeni bir eleme heyecanı yaşandı. İpek, Melih, Emre potadaydı; adaya veda eden isim Emre oldu. İşte elenen ismin son sözleri! Böyle veda etti...

Acun Ilıcalı haftanın performanslarını da açıkladı. Listeye göre en yüksek performanslı erkek yarışmacılardan 1. Turabi seçildi. İkinci isim Ümit Karan olarak belirlendi.

Kadınlarda 1. isim Sema Aydemir olurken 2. isim ise Nagihan oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Gönüllüler'de ismi yazılan Melih, İpek ve Emre'nin arasında yapılan SMS oylaması sonucuna göre bir kişi adaya veda etti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmanın bu bölümünde Noter huzurunda yapılan SMS oylaması sonucunda Gönüllüler takımından aday olan üç isimden Emre adaya veda etti. Elenen ismin Emre olduğu açıklanmasının ardından Emre ve diğer yarışmacılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Emre adaya veda ederken şu sözleri söyledi:

"Adaya geldiğimden beri çok güzel anılar geçirdim, çok güzel anılar edindim, çok şey öğrendim. Gitmem gerekiyorsa bunu muhakkak bir sebebi vardır, seyircinin takdiri. Umudumu kaybetmeyeceğim, yoluma devam edeceğim. Her şey için size ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

SURVİVOR EMRE DURAK KİMDİR?

Survivor All Star yarışmasına sonradan dahil olan Emre Durak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü mezunudur.

Dublörlük yaptığını belirten Emre Durak ayrıca doğa sporları ile ilgilenmektedir. Sıkça doğa, orman ve dağ yürüyüşlerine katılan Emre Durak ayrıca Çılgın Goril isimli youtube kanalı ile youtuber olarak internet dünyasında yer almaktadır. Kanalında tehlikeli ve aksiyon dolu videolar yayınlamaktadır.

Bireysel spor koçu, Doğa Sporları Eğitmenliği yapmakta aynı zamanda, boks, fitness ve akrobasi ile ilgilenmektedir. Boks geçmişinde bir çok madalya kazanan Emre Durak 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Adana Seyhan‘dan katılmıştır. Emre Durak, Survivor'ın 18. bölümünde adaya veda etmiştir.

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