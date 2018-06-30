Survivor 2018'de dün gece hem eleme hem de yarı final heyecanı yaşandı. Bir yandan elenen iki isim belli olurken diğer yandan finale çıkan iki isim belli oldu. Kıbrıs'ta düzenenlen Survivor'da final bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor kim elendi? Finale hangi yarışmacılar çıktı? İşte tüm ayrıntılar...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Kıbrıs'ta canlı yayınlanan Survivor'da dün gece yarı final heyecanı yaşandı. Final öncesi 4 isim elemeye çıktı. Bu 4 isim arasından iki kişi elenip finale adını yazdıran kişiler belirlendi. Bu dört kişinin ismi ise; Adem, Nagihan, Damla ve Turabi. Oylama gece saat 12'de sona erdi. Oylama sonucunda en az oy alan 2 yarışmacı Survior macerasına veda ederken, kalan 2 yarışmacı yarı finale çıkma hakkı kazandı. Elenen yarışmacılar DAMLA ile TURABİ oldu.

SURVİVOR 2018'DE FİNALE KİMLER KALDI?

4'lü final öncesi iki Ünlülerden finale gitmeye hak kazanan isimler belli oldu. Hilmi Cem ile Anıl ile birlikte yarınki 4'lü finale kalma hakkı kazanan yarışmacılar ADEM ile NAGİHAN oldu. Adem ile Nagihan oylama sonrası büyük sevinç yaşadılar.

apılan oylama sonucunda dörtlü finale katılmaya hak kazanan isimler fikirlerini dile getirdi.

ACUN ILICALI'DAN YENİ SURVİVOR AÇIKLAMASI

Survivor 2018 çeyrek finalinde Acun Ilıcalı, gelecek sene Survivor'ın çok daha zorlu olacağını dile getirdi...

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN?

Survivor'ın final bölümü ise cumartesi akşamı (bugün) ekranlara gelecek.