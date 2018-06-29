Survivor 2018'de final heyecanı dorukta yaşanıyor. Ancak Survivor'da yaşanan son gelişmeler heyecan coşkusuna gölge düşürdü. Survivor'da kameraman olarak görev alan 24 yaşındaki Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, Kıbrıs canlı yayınını da iptal etti. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da kameraman olarak görev alan 24 yaşındaki Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
"MEKANIN CENNET OLSUN KARDEŞİM"
Acun Ilıcalı, acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun Alper Kardeşim.
Yaşanan acı olay sonrası, Survivor hayranları "Survivor 2018 finali ne zaman yapılcak?" sorusuna cevap armaya başladı... Peki Survivor 2018 final ne zaman yapıalcak. İşte cevabı...
SURVIVOR 2018 FİNAL NE ZAMAN?
Survivor'da Alper Baycan'ın öldürüldüğü saldırı yaşanmasaydı Survivor 2018 finali bu akşam yani 29 Haziran Cuma günü yapılacaktı. Ancak yaşanan saldırı sonrası Survivor final programı aksamaya uğradı. Survivor 2018 yarıl final ve büyük finalin ne zaman yapılacağına dair ise henüz bir açıklama gelmedi. Survivor hayranları Survivor 2018 finali ile ilgili yapılacak açıklamaı bekliyor.
SURVİVOR'DA İLKLER DÖNEMİ
Survivor All Star yarışmanın ilk günlerinde dağıtıldı. Survivor All Star yarışmacılarının bir kısmı Survivor Gönüllüler takımına geçti. Bu Survivor tarihi açısından bir ilkti...
Yine Survivor tarihinin en yüksek ödülü de Survivor 2018 döneminde verildi. Survivor yarışmacılarına 4 ev ödül olarak verildi. Ödül 5 yarışmacıya gitti.
İşte Survivor 106. bölümde ev ödülünü kazanan yarışmacılar:
Survivor 4 ev ödülü 5 yarışmacıya gitti. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele sonunda, beş yarışmacı Nef Sancaktepe’de 2+1 dairelerin sahibi oldu. Oyun sonrasında yarışmayı kazanan Hakan Hatipoğlu, Anıl Berk Baki, Turabi Çamkıran birer daire kazanırken Murat Ceylan ve Nagihan Karadere bir daireyi paylaştı.
SURVİVOR 2018 YARI FİNAL HEYECANI
Survivor'da final için geri sayım başlarken finale 4 bölüm kala 109. bölümde yarı final heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan Damla sakatlığının ardından yarı final mücadelesi için parkura çıktı. Turabi ise sakatlığı nedeniyle yarı final yarışında parkur dışında kaldı. Hilmi Cem ve Nagihan arasındaki yarışla başlayan yarı final heyecanında ilk oyunu Nagihan kazandı.
İkinci oyun ise Adem ve Damla arasında başladı. Oyunun sonunda galip gelen isim Adem oldu.
Nagihan ile Anıl'ın yarışı, Anıl'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece Nagihan 3'e düşerken, Anıl'ın hala 4 hakkı var.
Adem - Hilmi Cem yarışı, Hilmi Cem'in galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece Adem ile Hilmi Cem'in 3'er hakkı kaldı.
Anıl, Damla ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmanın galibi Damla oldu. Durum 3 - 3 oldu.
Nagihan ile Adem'in mücadelesi Adem'in galibiyetiyle sonuçlandı. Nagihan 2'ye düşerken, Adem 3'te kaldı.
Hilmi Cem, Damla ile karşı karşıya geldi. Hilmi Cem açık farkla yendi. Bölece Damla 2'ye düşerken, Hilmi Cem 3 hak sahibi.
Anıl ile Adem mücadelesi ise Anıl'ın galibiyetiyle bitti. Böylece Adem 2'ye düşerken Anıl 3'te kaldı.
Nagihan, Damla'ya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Nagihan kazandı. Damla 1'e düşerken, Nagihan'ın 2 hakkı var.
Hilmi Cem ile Anıl'ın mücadelesi, Hilmi Cem'in galibiyetiyle sonuçlandı. Hilmi Cem 3, Anıl 2 oldu.
Anıl - Nagihan mücadelesinde kazanan Nagihan oldu. Anıl'ın 1 hakkı kalırken, Nagihan'ın 2 hakkı var.
Adem, Hilmi Cem ile karşı karşıya geldi. Yarışı Adem kazanıd. Böylece ikisinin de 2 hakkı kalmış oldu.
Anıl ile Damla karşı karşıya geldi. Anıl oyunu kazanırken, Damla yarı finale veda eden ilk yarışmacı oldu.
Nagihan ile Adem'in karşılaşması, Nagihan'ın zaferiyle sonuçlandı. Adem'in 1 hakkı kalırken, Nagihan'ın 2 hakkı var.
Hilmi Cem - Anıl mücadelesinde kazanan Hilmi Cem oldu. Böylece anıl yarı finale veda eden ikinci isim olurken, Hilmi Cem 2 hakkını korudu.
Hilmi Cem - Nagihan karşılaşmasını, Nagihan kazandı. Nagihan 2 hakkını korurken, Hilmi Cem'in bir hakkı kaldı.
Nagihan ile Adem karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmanın galibi Nagihan oldu. Böylece Adem yarı finale veda etti. Nagihan ise 2 hak ile finale gitti.
Nagihan - Hilmi Cem finalinde, Nagihan'ın 2 Hilmi Cem'in 1 hakkı var. Nagihan avantajlı durumda. Hilmi Cem ilk karşılaşmayı kazandı. Böylece durum 1 - 1 oldu. İkinci karşılaşmayı da Hilmi Cem açık ara önde götürdü. Böylece Hilmi Cem yarı finale çıkmaya hak kazandı.
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