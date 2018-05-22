Survivor'da finale yaklaşıldıkça takımlar küçülmeye devam ediyor. Dün akşam mdül oyunun ardından bir yarışmacı elendi ve Survivor hayallerine veda etti. Yoğun tartışmalarla gergin geçen haftanın ardından oynanan iki dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler takımı kaybetmişti. Gönüllüler takımının ilk iki eleme adayı Yağmur ile Birsen olmuştu, ikinci dokunulmazlık oyununun ardından bir kişiyi daha eleme potasına koymak için yapılan oylamada eşitlik ortaya çıkmış ve Nagihan ile Damla birlikte potaya girmişti. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? İşte 21 Mayıs Survivor son bölüm özeti...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da oynanan ödül oyununda kazanan takım barakanın sahibi olurken, sucuklu ekmek yemenin tadını çıkardı. İlginç bir parkurda yarışan yarışmacıları takım arkadaşları çekerek yükseltti ve yarışmacılar yüksekten basket atmaya çalıştı. Oyunda ilk sayıyı alan Gönüllüler takımı daha sonra geriye düştü. 9 - 9 beraberliğe getimeyi başaran Gönüllüler takımı, 10 - 9 yaparak ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme heyecanı adeta nefesleri kesti. Dün akşam yapılan eleme konseyinin finalinde toplu SMS oylaması sonuçları açıklandı ve elenen isim belli oldu. Toplu SMS oylaması sonucu elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Buna göre, elenen BİRSEN oldu. Birsen elemeden sonra, "Burada olmaktan çok keyif aldım. Tüm arkadaşlarımı çok seviyorum. Daha fazla yolum olur diye umuyordum ama kısmet buraya kadarmış. Bir yandan çocuğuma kavuşacağım için mutluyum, diğer yandan da buradan ayrılacağım için çok üzgünüm" dedi.

SURVİVOR 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dün akşam yayınlanan bölümün ardından Survivor yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Takımlar arası gerginliğin artık takımların içine de sirayet ettiği görülüyor. Ünlüler takımında son dönemde ters düşen Turabi ile Adem arasında büyük bir gerginlik çıkıyor. İşte Survivor yeni bölüm fragamnı:

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