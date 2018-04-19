Survivor 49. yeni bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Survivor'ın bu bölümünde yemek ödülü oyunu oynanıyor. Cumali'nin elenmesiyle daha güçlü olacaklarına inanan Gönüllüler takımı nasıl bir oyun sergiledi? Acun Ilıcalı oyun esnasında toplanan yarışmacılara ödülü açıkladı ve kazanan takım kişi başı 5'er lahmacun yiyecek. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 49. son bölüm özeti ve ödül oyunu hakkında detaylı bilgi...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül: Kişi başı 5'er lahmacun

Oyun: Parkuru geçerek bitiş noktasına gelindiğinde iple demir çubuk kaldırılacak ve iki tane halkayı ilk geçiren yarışmacı takımına puan kazandırdı

Karşılaşmalar ve kazananlar

Oyunun ilk bölümünde Murat ve Anıl karşı karşıya geldi. İkiside parkuru hızlı geçerek bitiş noktasına geldi ve halkaları atmaya çalıştılar. Halkaları sokmakta zorlanan iki yarışmacıdan Yiğit iki halkayı da rakibinden önce atarak oyunda ilk puanı kazanan taraf oldu.

İkinci karşılaşma Elif ile Nagihan arasında gerçekleşti. Nagihan daha hızlı gelerek avantajlı taraf oldu ve rakibine fırsat vermeden iki halkayıda atarak puanı kazandı. Durum 1-1.

Üçüncü mücadele de ise bir önceki bölümde sakat olan Ümit Karan bu bölümde geri döndü ve Hilmicem'e karşı yarıştı. İki halkayı da Ümit Karan daha önce atarak durumu 2-1 yaptı.

Bu karşılaşma ise Sahra ile Damla arasında gerçekleşti. Damla biraz daha hızlı gitti fakat Sahra bırakmayaak aynı anda atışa başladılar. İki halkayı da ilk Damla attı ve durum 2-2 oldu.

Beşinci mücadelede Turabi ile Hakan karşılaştı. İki halkayı da Hakan ilk önce atarak takımını öne geçirdi. Durum 3-2.

Altıncı karşılaşma Yağmur ile Merve arasında gerçekleşti. İki yarışmacıda halkaları atmakta zorlandı. İki halkayı da rakibinden önce atmayı başaran Merve takımını puan kazandırdı ve durumu eşitledi. Durum 3-3.

Bir sonraki yarışta Adem ile Anıl mücadele etti. Anıl halkaları daha önce atarak takımını yeniden öne geçiren isim oldu. Durum 4-3.

Sekizinci karşılaşmada Hakan ile Mustafa Kemal'in mücadelesi nefes kesti. Hakan parkuru daha hızlı geçerek avantajlı taraf oldu. Fakat Mustafa Kemal iki halkayı da daha önce atmayı başararak durumu eşitleyen taraf oldu. Durum 4-4.

Bu kaşılaşmada Merve ile Nagihan sahneye çıktı. Fakat Merve parkur esnasında dizini çarparak sakatlandığı için oyun Sahra ile Nagihan arasında gerçekleşti. İki halkayı da Nagihan daha önce attı ve durum 5-4 oldu.

Bir sonraki mücadele Yiğit Anıl'a karşı yarıştı. İki halkayı ilk sokan Anıl takımına puan kazandıran isim oldu. Durum 6-4.

Bu mücadelede Murat ile Ümit Karan'ın yarışı nefes kesti. Murat atış alanına daha önce gelerek avantaj yakaladı. Fakat Ümit Karan iki halkayı da daha önce attı ve durum 6-5 oldu.

Mücadele şuan devam ediyor. Oyun sonu kazanan takım belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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