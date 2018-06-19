Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Büyük finale son 10 gün kala yarışmacılar için zorlu günler başlıyor. Artık hafta da iki elemenin gerçekleştiği Survivor'ın dünkü bölümünde Sema elendi ve Perşembe gecesi bir eleme daha gerçekleşecek. Yarışmacılar için en önemli oyunlardan biri olan sembol oyununun yarı finali ise bu bölümde oynanacak. 103'üncü yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da yarışmacılar Kıbrıs'taki final koltuğuna oturmak için mücadele edecek. Survivor'ın yarın yayınlanacak yeni bölümünde ise sembol oyununun finali gerçekleşecek. Peki, Survivor sembol yarı final oyununu kim kazandı? İşte 19 Haziran Survivor sembol oyunu yarı finale dair detaylar ve 103. son bölüm özeti...

SURVİVOR SEMBOL OYUNU YARI FİNAL KİM KAZANDI?

Sembol oyununun yarı finali bugün oynanacak. Yarı finalde kazanan bir erkek ve bir kadın, yarın ki finalde karşılaşacak ve finalde kazanan kişi Kıbrıs finaline gitme şansı yakalayacak. Sembol oyunu, ödül oyunundan sonra başlayacak ve kazananlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVİVOR DONDURMA ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül: Dondurma

Oyun: Kaydıraktan havuza atlandı ve engeller geçilerek sona gelindi. En sonda kum torbalarıyla 3 silindiri rakibinden önce deviren sayıyı kazandı.

Karşılaşmalar ve kazananlar

Adem - Hilmi Cem: Adem kazandı. (Hilmi Cem'in hakkı 2'ye düştü)

Murat - Anıl: Anıl kazandı. (Murat'ın 2 hakkı kaldı)

Nagihan - Damla: Nagihan kazandı. (Damla'nın hakkı 2'ye düştü)

Adem Kılıçcı - Hakan: Adem kazandı. (Hakan'ın hakkı 2'ye düştü)

Hilmi Cem - Anıl: Hilmi Cem kazandı. (Anıl'ın hakkı 2'ye düştü)

Nagihan - Damla: Nagihan kazandı. (Damla'nın 1 hakkı kaldı)