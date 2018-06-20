Suudi Arabistan 2017'de petrol ihracatını yaklaşık yüzde 4,7 azaltmasına rağmen, 357 milyon 500 bin tonla dünyada en fazla petrol ihraç eden ülke oldu.
Suudi Arabistan petrolünün en büyük alıcısı ise 63 milyon 400 tonla Japonya oldu. Bu ülkeyi, 52 milyon 200 bin tonluk petrol ithalatıyla Çin izledi. Suudi Arabistan'dan en fazla petrol satın alan üçüncü ülke ise 47 milyon tonla ABD oldu.
Küresel petrol ihracatında Suudi Arabistan'ı, 277 milyon 200 bin ton ile Rusya ve 189 milyon ton ile Irak izledi.
Geçen yıl dünyada en fazla petrol ithal eden ülke ise 422 milyon 100 bin tonla Çin olurken, ardından 394 milyon 100 bin ton ile ABD ve 211 milyon 100 bin ton ile Hindistan geldi.
ÜRETİMDE ABD İLK SIRADA
Geçen yıl dünya genelinde en çok petrol üretimi 571 milyon tonla ABD’de gerçekleşti. Ham petrol üretiminde ABD'yi, 561 milyon 700 bin ton ile Suudi Arabistan ve 554 milyon 400 bin ton ile Rusya izledi.
Dünyada petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artışla 4 milyar 387 milyon 100 bin ton oldu.
Petrol tüketiminde 913 milyon 300 bin ton ile ABD başı çekerken, onu 608 milyon 400 bin ton ile Çin ve 222 milyon 100 bin ton ile Hindistan izledi.
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