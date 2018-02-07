Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki ilişkilerde tarihi bir an yaşanarak, Riyad yönetimi, Delhi'den Tel Aviv'e gidecek Air India havayollarına ait uçaklara hava sahasını açtı.

Yeni rotanın İsrail ile Hindistan arasındaki uçuş süresini 6 saate indireceği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açmasının, son zamanlarda Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler geliştiren İsrail için hem ekonomik hem de diplomatik bir başarı olduğu kaydedildi. İsrail'in, Hindistan'ı bu hatta 750 bin dolar yatırım yapmaya ikna ettiği ifade edildi.

Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verirken, Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde ek konutlar inşa etme planını kınayan açıklamada bulunmuş, söz konusu karar uluslararası toplumun iradesine "açıkça meydan okumak" olarak nitelendirilmişti.

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