ABD sinemasında ödül sezonunun sonucu merakla beklenenler arasında bulunan Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği Ödülleri’nde (DGA ödülleri) 2018 yılı kazananları sahiplerini buldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, 70’incisi gerçekleştirilen törende büyük ödülün sahibi The Shape of Water (Suyun Sesi) filminin yönetmeni Guillermo Del Toro oldu. Ödüle “Lady Bird” filmiyle Greta Gerwig, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” filmiyle Martin McDonagh, “Dunkirk” filmiyle Christopher Nolan ve “Get out” filmiyle Jordan Peele aday gösterilmişti. Del Toro, son yıllarda bu ödülü kazanan 4’üncü Meksikalı yönetmen oldu.

DGA ödülleri, Oscar ödülleri öncesi “En İyi Yönetmen” dalında kazananı önceden haber vermesi ile tanınıyor. 1948’den beri DGA ödülü kazanan yönetmenlerden 7’si hariç hepsi Oscar kazanmışlardı.