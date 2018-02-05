BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

‘Suyun Sesi’ne (The Shape of Water) büyük ödül

Oscar’ın habercisi Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği büyük ödülünün sahibi The Shape of Water (Suyun Sesi) filminin yönetmeni Guillermo Del Toro oldu

05 Şubat 2018 Pazartesi, 12:52:40

ABD sinemasında ödül sezonunun sonucu merakla beklenenler arasında bulunan Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği Ödülleri’nde (DGA ödülleri) 2018 yılı kazananları sahiplerini buldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, 70’incisi gerçekleştirilen törende büyük ödülün sahibi The Shape of Water (Suyun Sesi) filminin yönetmeni Guillermo Del Toro oldu. Ödüle “Lady Bird” filmiyle Greta Gerwig, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” filmiyle Martin McDonagh, “Dunkirk” filmiyle Christopher Nolan ve “Get out” filmiyle Jordan Peele aday gösterilmişti. Del Toro, son yıllarda bu ödülü kazanan 4’üncü Meksikalı yönetmen oldu.

DGA ödülleri, Oscar ödülleri öncesi “En İyi Yönetmen” dalında kazananı önceden haber vermesi ile tanınıyor. 1948’den beri DGA ödülü kazanan yönetmenlerden 7’si hariç hepsi Oscar kazanmışlardı.

THE SHAPE OF WATER - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Soğuk Savaş yıllarında Amerikan hükümetinin gizli bir araştırma tesisinde temizlikçi olarak çalışan dilsiz Eliza Esposito (Sally Hawkins), sıradan geçen günlerinde mesaisine devam ederken, günün birinde arkadaşı Zelda (Octavia Spencer) ile birlikte büyük bir sırdan haberdar olur. Laboratuar koşullarında dünyada eşi olmayan bir yaratık üretilmiştir. Hem karada hem de suda yaşayabilen yaratık, zamanla Eliza'yla çok yakın bir bağ kuracaktır.

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
2000
2000