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Futbol

Muslera ve Taffarel buluşuyor!

04.01.2018 - 10:10 | Güncelleme:

  • 1 Taffarel, Galatasaray'a geri dönüyor, Fernando Muslera'yla buluşuyor! - Galatasaray haberleri
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    Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve Brezilyalı efsanesi Claudio Taffarel buluşuyor! Taffarel, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla birlikte yuvaya döndüğünü duyurdu. Muslera, bu sezon gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmından tepki görüyordu. Taraftarlar, Taffarel'in ayrılmasından sonra Uruguaylı'nın formunun düştüğünden şikayet ediyordu.

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  • 2 Taffarel, Galatasaray'a geri dönüyor, Fernando Muslera'yla buluşuyor! - Galatasaray haberleri
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    Opta'ya göre Muslera, Taffarel'in Galatasaray'daki görevinden ayrıldığı 17 Temmuz 2016'dan bu yana Süper Lig'de tam 62 gol yedi. Uruguaylı file bekçisinin yediği bu gollerin 24 tanesi kafaylaydı.

     

  • 3 Taffarel, Galatasaray'a geri dönüyor, Fernando Muslera'yla buluşuyor! - Galatasaray haberleri
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    Uruguaylı file bekçisi, 2011-12 sezonunda transfer olduğu Galatasaray'da birçok rekoru geride bıraktı. Geçen sezon oynanan o dönemki adıyla Akhisar Belediyespor mücadelesinde 185. lig maçında forma giyen Muslera, Cevad Prekazi ve Faryd Mondragon'u yakalamıştı. Daha sonra Zoran Simoviç'in elinde tuttuğu en çok lig maçına çıkan yabancı futbolcu rekorunu da kıran Muslera, sahada da 16 maçta kalesini gole kapatarak tarihe geçmişti.

  • 4 Taffarel, Galatasaray'a geri dönüyor, Fernando Muslera'yla buluşuyor! - Galatasaray haberleri
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    Galatasaray'a geldiği ilk sezonda Süper Lig'de kalesinde tam 16 maç gol yemeyen tecrübeli file bekçisi, Claudio Taffarel ve Mondragon'un 15'er maçlık rekorunu kırmıştı. Muslera aynı zamanda sarı-kırmızılı kulüple 10 resmi kupa kaldırarak Gheorghe Hagi'nin rekorunu da egale etmişti. 

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  • 5 Taffarel, Galatasaray'a geri dönüyor, Fernando Muslera'yla buluşuyor! - Galatasaray haberleri
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    Geçen sezon başından bu yana ligde en fazla gol yiyen kaleci olan Muslera'nın eski performansına dönüp dönemeyeceği şimdilik soru işareti. Peki Muslera ile Taffarel, nasıl bir ikiliydi? Brezilyalı ve Uruguaylı, birbirlerini şu sözlerle FourFourTwo'ya anlatmıştı!

    Muslera’nın da sizin gibi her şartta pozitif olduğunu söylemiştiniz? Bu konuda hanginiz daha dayanıklısınız?

    TAFFAREL: Ben daha dayanıklıyım çünkü ondan daha fazla tecrübem var. Nando düdük çaldığı anda tek başına kalıyor ve bütün stres onda toplanıyor. Zaten kaleci olmak kendi başına bir stres kaynağı. Hiçbir hatanızın affı yok. Onun dışında ikimiz de hareketli, eğlenceli insanlarız. Ben şaka yapmayı çok severim, herkesle sürekli konuşurum, hatta konuşmadan duramam. Güney Amerikalıların neredeyse tamamı böyledir.

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