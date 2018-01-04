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Geçen sezon başından bu yana ligde en fazla gol yiyen kaleci olan Muslera'nın eski performansına dönüp dönemeyeceği şimdilik soru işareti. Peki Muslera ile Taffarel, nasıl bir ikiliydi? Brezilyalı ve Uruguaylı, birbirlerini şu sözlerle FourFourTwo'ya anlatmıştı!

Muslera’nın da sizin gibi her şartta pozitif olduğunu söylemiştiniz? Bu konuda hanginiz daha dayanıklısınız?

TAFFAREL: Ben daha dayanıklıyım çünkü ondan daha fazla tecrübem var. Nando düdük çaldığı anda tek başına kalıyor ve bütün stres onda toplanıyor. Zaten kaleci olmak kendi başına bir stres kaynağı. Hiçbir hatanızın affı yok. Onun dışında ikimiz de hareketli, eğlenceli insanlarız. Ben şaka yapmayı çok severim, herkesle sürekli konuşurum, hatta konuşmadan duramam. Güney Amerikalıların neredeyse tamamı böyledir.