İş-Yaşam

TAI Asya'ya ihracata kapı aralıyor

07.02.2018 - 12:31 | Güncelleme:

TAI, Singapur Airshow'da ATAK, ANKA ve T625 helikopterine ilişkin Asya ülkelerinin temsilcileriyle görüşme yaptı. Pakistan ile ATAK helikopteri konusunda imza için görüşmelerini sürdüren şirket, Malezya'yla da ANKA için önemli mesafe katetti. ANKA için Endonezya, ATAK için Filipinler ve Tayland, TAI'nin görüşme ağında yer alıyor

  • 1 TAI Asya'ya ihracata kapı aralıyor
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), geliştirdiği hava platformlarının ihracatı için Asya ülkelerinde yoğun temas yürütüyor. TAI, Türk savunma sanayisinin ürünleri T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, insansız hava aracı ANKA ve T625 Genel Maksat Helikopteri ile 6-11 Şubat'ta Singapur Airshow'a katıldı.

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  • 2 TAI Asya'ya ihracata kapı aralıyor
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    Asya'nın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Singapur Airshow'da söz konusu araçların maketlerini sergileyen şirket, standında bölge ülkelerinin üst düzey delegasyonlarını ağırladı, görüşmeler gerçekleştirdi.

     

  • 3 TAI Asya'ya ihracata kapı aralıyor
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    Bölge ülkeleriyle bir süredir ihracat odaklı mekik diplomasisi yürüten TAI fuarda, ANKA başta olmak üzere bu yıl ilk uçuşunu yapması beklenen T625 Genel Maksat Helikopteri için de temaslarda bulundu.

  • 4 TAI Asya'ya ihracata kapı aralıyor
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    TAI yetkilileri, Pakistan ile ATAK helikopteri konusunda imza için görüşmelerin devam ettiğini vurgularken, Malezya ve Endonezya ile de ANKA’nın görüşüldüğünü belirtti. Özellikle Malezya ile ANKA görüşmelerinde önemli mesafe katedildiğini dile getiren kaynaklar, Singapur’da ATAK ve ANKA’nın yanı sıra T625 helikopteri konusunda da olumlu gelişmeler yaşandığını anlattı.

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  • 5 TAI Asya'ya ihracata kapı aralıyor
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    Bölgede T129 ATAK için Pakistan’a ek olarak ciddi bir görüşme ağı oluşturulurken, Filipinler ve Tayland’ın da görüşülen ülkeler arasında yer alıyor. Yetkililer, Singapur ile Savunma Bakanı başta olmak üzere, Filipinler ile Savunma Müsteşarı, Malezya ile Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı gibi üst düzey görüşmelerin ihracat çabalarına ivme kazandırdığı görüşünü dile getirdi.

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Yorumlar 14
  • Misafir 08 Şubat 2018 Perşembe 11:22
    Sadece insansız dürbünlü dron ile ateş ettin mi bitti işleri
  • Misafir 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:32
    simdiye kadar üretilmedi üretilmedi kardesim.. üretiliyor artik! Helal olsun!
  • Misafir 07 Şubat 2018 Çarşamba 15:21
    Altay Tankına motor ne zaman gelecek?
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