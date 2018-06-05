Son olarak sevilen dizi Yasak Elma'da Halit Argun karakterini canlandıran oyuncu Talat Bulut, sanat yaşamına 1976 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunla adım atmıştır. Rol aldığı filmler ile pek çok festivalden ödül alan Talat Bulut'un adı şu sıralar Yasak Elma dizisindeki taciz iddaları ile gündemde. Peki Talat Bulut kimdir? İşte Talat Bulut'a dair merak edilenler...

TALAT BULUT KİMDİR?

23 Mart 1956 tarihinde Kars Sarıkamıoş'ta dünyaya gelen Talat Bulut, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürürken 2. sınıta yarıda bırakıp sanat hayatına adım atmayı tercih etmiştir.

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.

SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER

7. Ankara Film Festivali - 1995, En İyi Erkek Oyuncu, Manisa Tarzanı

1. Ankara Film Festivali - 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Herşeye Rağmen

20. Antalya Film Festivali - 1983, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Derman

37. Antalya Film Festivali - 2000, En İyi Erkek Oyuncu, Melekler Evi

22. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2000, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Abuzer Kadayıf

YER ALDIĞI FİLMLER

Yasak Elma - 2018 (dizi)

Fazilet Hanım ve Kızları - 2017 (dizi)

Göç Zamanı - 2016 (dizi)

Mucize - 2014

Kasaba - 2009 (dizi)

Mutluluk- 2007

Annem - 2007 (dizi)

Saklambaç - 2005 (dizi)

Aşk Olsun - 2003 (dizi)

Melekler Evi - 2000

Abuzer Kadayıf - 2000

Köçek - 2000 (tv filmi)

Cemile - 1996

Cemile ve Umudun Masalı - 1995

Manisa Tarzanı - 1994

Herşeye Rağmen - 1988

Kurtar Beni - 1987

Prenses - 1986

Son Urfalı - 1986

Su - 1986

Yapayalnız - 1986

Yunus Emre - 1986

Kurbağalar - 1985

Kuyucaklı Yusuf - 1985

Fidan - 1984

Karanfilli Naciye - 1984

Firar - 1984

Derman - 1983

Göl - 1982

Çayda Çıra - 1982

Yaşamak Seninle Güzel - 1982

Yılanı Öldürseler - 1981

Beni Böyle Sev - 1980

Hazal - 1979