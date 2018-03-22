12 | 14

Orman, "İyi oyunculara sahibiz. Gençleştirme hamleleri yapmamız lazım. Tolgay için ne gelen teklif var, ne de öyle bir düşüncemiz var. Kader maçı demek doğru değil. Bizim rakibimiz Başakşehir. Diğer maçlar konusunda konuşmak doğru olmaz. Umarım iyi sonuçlar alırız. Eğer Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız." ifadelerini kullandı.