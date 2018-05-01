Türkiye ve Azerbaycan, 1 Temmuz’da doğalgaz akışının başlayacağı Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) “kardeş” yönetimi uygulayacak. Buna göre BOTAŞ ve SOCAR, boru hattını işletmek üzere yarı yarıya ortak olacakları yeni bir şirket kuracaklar. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre bu şirket, TANAP’ı işletecek ve boru hattının güvenliğini sağlayacak.

TANAP ile Azerbaycan’da Şah Deniz’den çıkarılacak doğalgaz, Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşınacak. Proje kapsamında, Gürcistan sınırından başlayarak, Yunanistan sınırına kadar Türkiye içinde bin 800 kilometre uzunluğunda boru hattı döşeniyor. Hattın, Eskişehir bölümü tamamlandı, testler devam ediyor. BOTAŞ, Eskişehir’den 1 Temmuz’dan itibaren gaz almaya başlayacak. Başlangıçta 10 milyar metreküpü Avrupa’ya, 6 milyar metreküpü Türkiye’ye olmak üzere yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz sevkıyatı yapılacak.

3. ORTAK DÜŞÜNÜLMÜYOR

Azeri petrolünü Gürcistan üzerinden Ceyhan’a, oradan da dünya piyasalarına ulaştıran Bakü- Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı Projesi’nde uygulanan işletme modelinin benzeri, TANAP’a da taşınacak. BTC’yi, işletmek üzere 2001’de BOTAŞ International (BIL) kuruldu.

TANAP’ı da işletmek üzere BOTAŞ ve SOCAR’ın yarı yarıya ortak olacakları bir şirketin kurulması planlanıyor. Kaynaklar, bu şirkette üçüncü bir ortağın düşünülmediğini belirterek, “BOTAŞ’ın ve SOCAR’ın payları yüzde 50’şer olacak. Şirket, TANAP’ı işletecek ve boru hattının güvenliğini sağlayacak” dedi.

TÜRK AKIM, TÜRK KIYILARINA ULAŞTI

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan ve Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı’nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık çalışmasının ardından Türkiye kıyısına ulaştı. Böylece Türk Akım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının derin deniz kesimi tamamlanmış oldu. Türk Akım Sözcüsü Sander Van Rootselaar toplam maliyeti 7 milyar dolar olarak öngörülen Türk Akım ile ilgili “Açık deniz boru döşeme kısmı sığ sularda 7 Mayıs 2017’de başladı ve artık ilk hattın sonuna gelindi.

Açık denizdeki ikinci hat için bütün izinleri aldık. Türkiye’deki kara kısmının inşaatları başladı ve Rusya’daki kara kısmının inşaatı da Aralık 2019’dan önce bitecek. Bu tarih itibarıyla Türkiye’ye doğalgaz aktarımı başlayacak” dedi. Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller da, “Türk Akım, Türkiye ve Avrupa’nın enerji güvenliğine tartışılmaz bir katkı yapacak” diye konuştu.

PLATFORMLARI 8 SANİYEDE KALDIRIYOR

Pioneering Spirit, 48 bin tonluk vinç kaldırma kapasitesiyle tek seferde 2.5 Eyfel Kulesi’ne eşit ağırlıkta yük kaldırabiliyor. Gemi, denizlerdeki petrol ve doğalgaz platformlarını 8 saniye içinde kaldırabiliyor.