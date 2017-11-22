Tanem Sivar'ın köpeklerini öldürmekle suçlanan komşusu tutuklandı

Marmaris'in Bozburun Mahallesi'nde geçen 7 Kasım'da sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın köpekleri 'Django' ve 'Pamuk' zehirlenerek öldürülmüştü. Tanem Sivar, bunun üzerine Instagram hesabından 'Canımız gerçekten çok yanıyor, içimiz acıyor' paylaşımıyla üzüntüsünü duyurmuştu.

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan ardından tekrar gözaltına alınan çiftin komşuları K.Ü., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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