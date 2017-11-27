Tansiyonu yükselten nedenler!

Türkiye’de her üç kişiden biri yüksek tansiyon yani hipertansiyon sorunu yaşıyor. Bu hastaların yüzde 50’si, tansiyonunun yüksek değerlerde olduğunu bilmiyor.
Hipertansiyon genellikle belirti vermeden ilerleyen bir hastalık olduğu için kişi günlük yaşam kalitesini etkilemediği sürece, bu sorun ile uzun yıllar hayatını devam ettirebiliyor. Ancak tansiyon vücuttaki herhangi bir organ hasarına ve buna bağlı olarak bazı belirtilere yol açtığında, hastalığın varlığı ortaya çıkabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, tansiyona yol açan nedenleri açıkladı.
BÖBREK HASTALIKLARI
Tansiyon yükselmesinin ve hipertansiyonun en önemli nedenlerinden biri böbrek hastalıklarıdır. Böbrek dokusunun hastalıkları, böbrek damar darlıkları, feokromasitoma gibi böbrek tümörleri nedeniyle yüksek tansiyon sorunu ortaya çıkar. Yapısal olarak bazı böbreklerin tuz tutma özellikleri vardır ve bu yapıdaki kişilerde de hipertansiyon görülmektedir.
KALP VE DAMAR HASTALIKLARI
Aort koarktasyonu yani ana atardamar darlığı denilen hastalıkta yüksek tansiyon görülür. Atardamar ve toplardamar arasında kan akışı yani fistül bulunması durumunda hipertansiyon görülür. Ayrıca, aort atar damarı elastik bir yapıya sahiptir ve kalp kanı vücuda dağıttığında esneyerek genişler.
Ancak yaş ilerledikçe oluşan damar sertliği nedeniyle bu elastikiyet kaybolur ve kalbin dağıttığı kan, fazla basınca yol açar. Bu nedenle yaşlılarda büyük tansiyon yüksek, küçük tansiyon da düşük olur. Bu da bir yüksek tansiyon tipidir.
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