Tansiyonu yükselten nedenler!

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Bir de kan hastalığı olarak bilenen ve polisitemia vera (PV) adı verilen rahatsızlık, fazla kan üretimine neden olur. Bunların hepsi yüksek tansiyon nedenidir. Bu nedenle belirli aralıklarla ve doktora danışarak kan vermek, tansiyon dengesini düzenlemeye yardımcı olur ve vücut sağlığına olumlu etki yapar.