Kaygana malzemeleri

2 bağ ıspanak

1 kuru soğan

5 dak taze soğan

Yarım su bardağı su

3 su bardağı un

2 yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Pulbiber

Karabiber

Tuz

Süslemek için:

Çeri domates

Kaygana nasıl hazırlanır?

Yemeklik doğradığınız soğanları hafif yağ eklediğiniz tavanıza aldıktan sonra üzerine ıspanak ve tuz ekliyoruz. Kavuruyoruz. Kavurduktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Taze soğanları kesip ayrı bir kaba aldıktan sonra üzerine, un, tuz, karabiber, pul biber, yumurta ve sıvıyağ , soğuyan ıspanak harcını, su ekleyip karıştırdıktan sonra tavamıza az sıvı yağ ekleyip döküyoruz. Hafif sulu kıvamdayken ters düz edip pişirin. Afiyet olsun.