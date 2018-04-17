Tarım arazileri borsaya kote edilecek

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul’da tarım sektöründen firmaların da işlem gördüğünü ifade ederek, “Kote aldığımız bu kapsamda 13 adet tarım firmamız var” dedi. Karadağ, Borsa İstanbul’un planlanan halka arzlarda gecikme beklemediğini belirtti. BIST Başkanı Karadağ ayrıca tarım arazilerinin borsaya kote edilmesi için çalıştıklarını bildirdi.
Borsa İstanbul’da tarım sektöründen firmaların da işlem gördüğünü ifade eden Karadağ, “Kote aldığımız bu kapsamda 13 adet tarım firmamız var. Tarım sektörü ile finansal sektörün entegrasyonunu artırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyümeleri için gerekli olan finansmana erişimleri için destek oluyoruz” şeklinde konuştu.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Karadağ, özellikle start up ve özel sermaye alanında tarım sektöründeki firmalar ile finansal kurumlar buluşturulabildiğinde ciddi anlamda girişimler ve başarı hikâyeleri yakalanabildiğini söyledi. Uluslararası entegrasyona açık, kapsamlı platformları bulunduğunu ifade eden Karadağ, “Bu platforma, bu yıl kendi kurduğumuz BIST Girişim Sermayesi Fonu ile kendimiz de fonlama sağlayarak, seçtiğimiz firmalara fonlama sağlayarak başlıyor olacağız” dedi. Karadağ, tarım konusunun her geçen gün önemli bir hal aldığını da vurguladı.
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