Tarım Bağ-Kur sigortalılara emeklilik müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bakan Sarıeroğlu'nun katılımı ile SGK ile Ziraat Bankası arasında "Prim Borçlarını Ödeyerek Emekli Olabilecek Tarım Bağ-Kurlu Sigortalılara Kredi Sağlanması Protokolü" imzalandı.
Protokol imza töreninde konuşan Bakan Sarıeroğlu, ülke olarak çok önemli bir dönemden geçildiğini ifade ederek, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Hareketı'ndaki güvenlik güçlerine kolaylıklar, şehitlere ise Allah'tan rahmet diledi. 81 ilde 80 milyon vatandaşın refahı için çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Sarıeroğlu, yapılan düzenlemelerin çiftçilere kolaylık sağlamasını temenni etti. Sarıeroğlu, şöyle konuştu:
"Ücretsiz aile işçiliği bizim için önemli. Bu bağlamda kadınlarla ilgili Tarım Bakanlığımız ile yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Bu dönemde de İŞKUR aracılığıyla kadın çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İstihdam teşviklerimiz, 5 puanlık prim indirimlerimiz çiftçilerimizi de kapsıyor. Geçmişten beri sosyal güvenlik anlamında önemli atılımlar yaptık. Şuanda 708 bin Tarım Bağ-Kurlu sigortalımız var. 682 bin de emeklimiz var. Biz önümüzdeki dönemlerde bu kesimlerin tamamını kapsayacak çalışmalara devam edeceğiz."
"48 AY KOMİSYONSUZ VADE"
İş birliği protokolünün 48 ay vade ile komisyon, teminat alınmadan ve geçmiş kredi siciline bakılmadan yapılacağını belirten Sarıeroğlu, "Kapsama giren Tarım Bağ-Kurlularımız yaşını ve prim gün sayısını doldurmuş ancak prim borçlarını ödeyemediği için emekli olamamış kişileri kapsıyor. Doğum ve askerlik borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanmış olması gerekiyor. Ziraat Bankasından alınacak kredilerin taksitleri emekli maaşından ödenecek. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.
Programda Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, SGK Başkanı Selim Bağlı da yer aldı.
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