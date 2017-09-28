Tarkan ile Metin Güneş yemek çıkışı görüntülendi

Tarkan, önceki akşam işadamı Metin Güneş’le bir mekanda yemek yedi. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, megastar eşinin 2.5 aylık hamile olduğu yönündeki haberlerle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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