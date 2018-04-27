Adana'da bir TIR'da kurumuş yapraklar arasına gizlenen 19 bin paket kaçak sigarayı "Tiryaki" isimli kaçak çay ve sigara arama köpeği buldu.

İHA'nın edinidği bilgiye göre olay, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları TIR'ı durdurdu. Dorsesinde yüklü miktarda kurumuş yaprak bulunan TIR'da, kaçak sigara ve çay için eğitim almış "Tiryaki" isimli köpek ile arama yapıldı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine yapraklar dökülerek detaylı arama yapıldı. Yaprakların alt kısmında, 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü ve yanında bulunan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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