Tarsus İdm.Y. - Ankara Adliyespor rakamlar

Türkiye 3.Lig 3.Grup heyecanı devam ediyor. Tarsus İdm.Y., 29 Nisan 2018 Pazar günü Ankara Adliyespor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:30. Maç öncesi Tarsus İdm.Y. 60 puanla 2. sırada, Ankara Adliyespor 37 puanla 14. sırada bulunuyor. Tarsus İdm.Y. son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ankara Adliyespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 496 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tarsus İdm.Y. kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.10, Ankara Adliyespor sahadan galip ayrılırsa 4.10 oranını elde edecekler.

Tarsus İdm.Y. son haftadaki Orduspor müsabasında 3-1 kazandı.

Ankara Adliyespor ise Payas Belediye 1975 maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tarsus İdm.Y., 30 gol attı ve 14 gol yedi.

Ankara Adliyespor, dış sahada 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ankara Adliyespor 20 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.