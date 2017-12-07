Tartışma yaratan tez için komisyon kuruldu

“19.yy’da Osmanlı’yı ziyaret eden yabancı yazarların eserlerinde Osmanlı halk hayatının derlenmesi” başlığını taşıyan doktora tezinin sadece “indeks” şeklinde hazırlandığı görülüyor. Yararlanılan kaynaklardan bilgilerin dahi aktarılmadığı tezde, o bilgilerin hangi kitapta kaçıncı sayfada olduğu belirtilmekte yetinilmiş.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Tartışmalar üzerine YÖK’ten yapılan açıklamada, “YÖK, kurulduğundan bugüne kadar üniversitelerimizde yapılan hiçbir tezin akademik incelemesini yapmamış, kabul veya reddi sürecine müdahil olmamıştır” denildi.

İNCELEME İÇİN KOMİSYON

Atatürk Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden yapılan açıklamada ise “Üniversitemizde 2015 yılında yapılan bir doktora tezi ile ilgili basın ve sosyal medyada yer alan haber ve yorumlara istinaden konunun incelenmesi amacıyla bir komisyon kurularak gerekli işlemler başlatılmıştır” ifadesi kullanıldı.

doktora tezi

Erzincan Üniversitesi