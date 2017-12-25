'Taşeron' da zafere doğru

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Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan geçici personel, 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. 657 sayılı Kanunda geçici personel (4/C) statüsü kaldırılacak. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecek. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan geçici personele de (4/B) sözleşmeli personel statüsüne geçme hakkı tanınacak.

Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilecek.