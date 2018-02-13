Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçinin gözü kulağı, tespit komisyonlarının ilan edeceği listelerde. Tespit komisyonları, daimi işçi kadrosuna geçiş başvurularının sonuçlarını peş peşe yayınlamaya devam ediyor. Kadro bekleyen işçiler bağlı bulundukları idarelerin resmi internet siteleri üzerinden isimlerini kontrol edebiliyorlar. Bazı kurumlardaki ret sayısının yüksek olması dikkat çekiyor. Türkiye genelinde 160 bin taşeron işçiyi istihdam eden Sağlık Bakanlığı’nın merkez teşkilatına bağlı yapılan bin 962 başvuru sonuçlandı. Bin 20 kişinin başvurusu kabul edilirken, 942 işçininki reddedildi. Sağlık Bakanlığı’nda ret sayısının yüksek olmasının nedeni olarak kadro hakkı bulunmayan çağrı merkezi çalışanlarının yaptığı başvurular gösterildi.

SGK’DA 141 RET

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) istihdam edilen çağrı merkezi çalışanlarının başvuru hakkı bulunmadığı halde başvurdukları kaydediliyor. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre yetkililer, “Dilekçe hakkı sebebiyle ‘Başvuru alamıyoruz’ deme şansı yok devletin, bu nedenle kapsam dışı olduğunu bile bile başvuru yapanlar oldu” dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da taşeron işçilerin başvuru sonuçlarını açıkladı. Kurum, kabul edilenler ve kabul edilmeyenler olarak iki ayrı liste halinde sonuçları duyurdu. Güvenlik, temizlik, destek personeli, aşçı, tamir ve bakım personeli 929 kişinin başvuruları kabul edilirken, 141 kişinin başvurusu reddedildi.

Liste yayınlayan bir başka kamu kurumu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda taşeron olarak istihdam edilen 785 işçi başvurusu kabul edilerek sınava girmeye hak kazanırken, 75’inin başvurusu reddedildi. Sınava girmeye hak kazananlardan 330’u temizlik işçisi, 106’sı gemi adamı.

İTİRAZLAR İÇİN 3 GÜN SÜRE VERİLİYOR

Tespit komisyonlarının aldığı karara, hatalı değerlendirme yapıldığını düşünen işçiler itiraz edebilecek. Bu itirazların, başvurunun reddine ilişkin ilanın ardından en geç 3 gün içinde yazılı ve gerekçeli yapılması gerekiyor.

‘DIŞİŞLERİ’NDE 288 KİŞİYE KADRO YOLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatına ilişkin listeler de ilan edilmeye başlandı. Bakanlığın merkez teşkilatında görevli 20 güvenlik görevlisi ve 87 temizlik işçisi ile taşrada görevli 98 temizlik işçisi olmak üzere toplam 208 kişinin başvurusu kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı’nda 288 kişinin başvurusu kabul edilirken, 47 kişininki ise reddedildi.

BAZI KURUMLARDA BAŞVURUSU KABUL EDİLEN VE EDİLMEYENLER

kabul/ret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 785/75 Sağlık Bakanlığı 1020/942 Dışişleri Bakanlığı 288/47 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 208/0 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 929/141

TESPİT KOMİSYONLARI KARAR VERİRKEN 696 SAYILI KARARNAMEYE BAKIYOR

İdarelerin listeleri gerekçeleri ile ilan etme zorunluluğu olmasa da bazı idareler aldıkları ret kararlarının gerekçelerini açıkladı. Ret gerekçeleri ağırlıklı olarak emekli olmaya hak kazanma, 4 Aralık 2017’den sonra işe başlama, çağrı merkezinde araçla hizmet alımına dayalı çalışma olarak sıralandı. Ret listelerinde bazı isimlerin karşısına, “Kasten adam yaralama suçundan ceza almış olma” ,”Yüzde 45 engelli, emekli olur” gibi notlar da düşüldü.

KADRO ŞARTI ETKİLEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, ret sayısının yüksek olmasını, kadro şartını taşımamasına rağmen başvuru yapan kişilere bağladı. Kadroya alımın kapsam ve kriterleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu KHK’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ ile tespit edildi. Tespit komisyonları, sürekli işçi kadrosu için yapılan başvuruların kapsama girip girmediğini Kanun Hükmünde Kararname ve söz konusu tebliğ çerçevesinde değerlendiriyor.