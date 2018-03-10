Taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Malatya'da kadro çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Sarıeroğlu, öncelikli olarak 2 Nisan'da kadroya geçişlerin tamamlanmasının beklenildiği, şu günlerde de kurumlar tarafından başvuruları kabul edilen adaylar için yapılan sınavlarda çıkan sorularla ilgili konuştu. Sarıeroğlu, "Bugün bazı medya kuruluşlarında yer almış 'Farklı sorular soruluyor' diye. Ben buradan tekrardan bu komisyonlardaki yetkili arkadaşlarımıza sesleniyorum: Biz çok temiz ve önemli bir iş yaptık, bu işi gölgeleyecek hiçbir girişim içerisinde olmayın, aynı titizliği sizlerden de bekliyoruz" dedi. Eski hükümlülerle ilgili kadro çalışmasıyla ilgili bilgi veren Sarıeroğlu, "terörle bağlantılı olmamak kaydıyla cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi suçları asla kabul etmeyeceğiz ama bunun dışında bugüne kadar çalışmış olan eski hükümlü kardeşlerimizin de kadroya geçişiyle ilgili şu andaki belirsizliği gidereceğiz ve onların da girişini 3 Nisan'dan itibaren inşallah gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Sarıeroğlu beraberinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Sarıeroğlu, belediye önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yıllardır beklendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bunu içinde olan, bilen, sıkıntıları, sorunları kaygılarınızı hepsini bilen bir kardeşinizdim. Rabb'im nasip etti vesile olduk ama bu işin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Allah ondan razı olsun. Gerçekten işçilerimiz için inşallah bundan sonra çok daha iyi düzenlemeleri de hayata geçireceğiz. Kadro konusu devrim niteliğinde bir konuydu. Bu işi gölgelemek için hayata geçirdiğimiz ilk andan itibaren çok fazla bilgi kirliliği yaptırdılar ama işçi kardeşlerimiz bizim 15 yıldır samimiyetimizi, ortaya koyduğumuz çalışmaları biliyorlar. Hiçbir zaman işçilerimizin, çalışanlarımızın aleyhine bir iş içerisinde olmayız."

Sarıeroğlu, taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yıllardır dile getirilen, talep edilen temel bir konu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuzun şaşkınlığı içerisinde ne yapacaklarını şaşırdılar ve nasıl bu işi gölgeleriz diye büyük bir çaba içerisine girdiler, bunu da başaramadılar. Sizler için inşallah 3 Nisan'a kadar süreç devam ediyor. 3 Nisan'dan sonra emin olun bu konunun ne kadar kıymetli olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Hem gelir anlamında hem iş güvencesi anlamında ve sonrasında yapacağımız düzenlemelerle. Özellikle belediyelerimiz, şu anda şirket kurarak bu süreci gerçekleştiriyorlar. Bundan sonra bu belediye şirketlerine girmek o kadar kolay olmayacak. Bununla ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı çıkaracağız."

TAŞERONA KADRO SINAVINDA NE SORULACAK?

İşin titizlikle yürütülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ve İçişleri bakanlıklarının teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ama maalesef şimdi bazı yerlerden duyuyoruz, sınav komisyonlarında çok büyük bize gelen şikayetler olmadı ama bugün bazı medya kuruluşlarında yer almış 'Farklı sorular soruluyor' diye. Ben buradan tekrardan bu komisyonlardaki yetkili arkadaşlarımıza sesleniyorum: Biz çok temiz ve önemli bir iş yaptık, bu işi gölgeleyecek hiçbir girişim içerisinde olmayın, aynı titizliği sizlerden de bekliyoruz. Sınav komisyonlarında sadece işinizle ilgili bunca yıldır, hepiniz yıllardır işlerinizi yapıyorsunuz zaten, işiniz dışında hiçbir soru sorulmaması gerekiyor. Eğer soru sorulursa buradan ben taşerondaki kardeşlerime sesleniyorum, itiraz etsinler, biz onların yanındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın kesin talimatı var. Bizim ortaya koyduğumuz bir genelgemiz, çalışma usul ve esaslarımız var. Buna aykırı davrananlarla ilgili gereği yapılacaktır."

Sarıeroğlu, eski hükümlülerin kadroya geçişiyle ilgili de şu açıklamaları yaptı:

"Bunu da buradan ilk kez açıklıyorum. Bu konuyu değerlendirdik, inşallah taşeronla ilgili 2 Nisan'a kadar sürecimiz devam edecek. 2 Nisan'dan sonra terörle bağlantılı olmamak kaydıyla cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi suçları asla kabul etmeyeceğiz ama bunun dışında bugüne kadar çalışmış olan eski hükümlü kardeşlerimizin de kadroya geçişiyle ilgili şu andaki belirsizliği gidereceğiz ve onların da girişini 3 Nisan'dan itibaren inşallah gerçekleştireceğiz."

SARIEROĞLU'NDAN GEÇİCİ İŞÇİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sarıeroğlu, kamuda, doğum iznine ayrılan, askere gidenlerin yerine bakan geçici işçilere ilişkin de şöyle konuştu:

"Bizim kadro ile ilgili temel kriterlerimizden birisi 4 Aralık'ta fiilen çalışıyor olmak. Bazı kardeşlerimiz 4 Aralık'ta bu geçici, 'joker eleman' olarak kendilerini tabir ediyorlar biz öyle tabir etmiyoruz, biz geçici eleman diyoruz. Hizmet akitleri eğer feshedilmediyse hizmet akitleri askıdaysa 4 Aralık kriterine bakmayacağız ve bu kardeşlerimizin de kadroya geçişlerini gerçekleştireceğiz. Yine engelli kardeşlerimiz var. Emekliliği gelmiş ama emeklilik işlemlerini gerçekleştirmemiş. Bu kardeşlerimizin de geçişlerini sağlayacağız. Emekli olmayacaklar direk çalışmaya devam edecekler. Bunlarla ilgili de gerekli yerlerle yazışmalarımızı yaptık. Yine bir kaç düzenlememiz daha var bu konuda. Uygulamaya bakıyoruz, sıkıntı varsa KHK'nin sınırları içerisinde ilgili bir komisyonumuz var, bunları değerlendiriyoruz. Hiçbir şey bizim için çözümsüz değil. Biz iyi bir iş yapmak istedik, iyi bir iş yapmak için yola çıktık ve Allah'a şükürler olsun bunu da gerçekleştirdik. Yıllardır beklenen bir düzenlemeydi, hepinize hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu düzenlemenin avantajlarını önümüzdeki günlerde çok daha iyi yaşayacaksınız. 4C'deki kardeşlerimiz 4B'ye geçiş inşallah taşerona kadro ile eş zamanlı yapacağız. Mart ayının sonuna kadar bu konuyu da gerçekleştirmiş olacağız."