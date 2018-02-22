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Taşeron başvuru sonuçları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcililk ve Haberleşme Bakanlığı tarafından açıklanmaya başlamıştı. Birçok kamu kurumu ise başvuru sayısının fazla olması ve güvenlik soruşturması gibi işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle listelerini sonuçlandıramadı. Kalan listelerin de yayınlanması bekleniyor.