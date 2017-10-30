Taşerona kadro son dakika açıklamaları

Taşerona kadro olacak mı? Uzun süredir merak edilen taşerona kadroda son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Taşeron işçilerin merakla beklediği taşerona kadroda son gelişmeler ne? Taşeron işçiler kadroya alınacak mı? İşte taşerona kadroda son durum...

"TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO SÖZÜ HAVADA KALMAYACAK"

TEKSİF Adıyaman Şube Başkanlığı 20. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Yusuf Özkan güven tazeledi. TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat, kamuda çalışan taşeron işçilerine verilen kadro sözünün havada kalmayacağını vurguladı.

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Adıyaman Şube Başkanlığı 20. Olağan Genel Kurulunu bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirdi. 34 yıldan beri Başkanlık görevini yürüten Yusuf Özkan, tek liste halinde girdiği kongrede yeniden 4 yıllığına başkan seçildi. TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Yusuf Özkan, sendika olarak geleceğe umutla baktıklarını belirterek, bazı eksikliklerin düzeltilmesi gerektiğini de vurguladı.

Kıdem tazminatının fona devredilmesini kabul etmediklerini belirten Özkan, "Sendikalar olarak karşısında durmamızı rağmen insan kiralamayı yasal hale getiren özel istihdam büroları kanunu çıktı. Bu yasa ile emek sömürüsü yasal hale geldi ama en büyük tehlike olan kıdem tazminatı hala önümüzde durmaktadır. Kıdem tazminatının fona devrine kabul etmiyoruz. Kıdem tazminatına dokunulduğunda Türk-İş'imizin aldığı grev kararını aynen yerine getiririz" dedi.

Özkan, TEKSİF Adıyaman şubesinin 20. Olağan Genel Kurulu'nun teşkilata, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"TAŞERON İŞÇİLERE KADRO SÖZÜ"

Adıyaman'ın kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getiren TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat ise kamuda çalışan taşeron işçilere verilen kadro sözüne dikkat çekti. Verilen sözün takipçisi olacaklarını belirten Irgat, "Başta kamu olmak üzere 800 bin ile 1 milyon arasında taşeron işçi bulunuyor. Sorunları yakından takip ettik. Geçmişte bakanlarla hükümetle görüşmelerimiz oldu. Şuanda gelinen noktada yılbaşına kadar taşeron işçilerin sorunları çözüme ulaşacak ama biz bu taşeron işçiler eğer memurluk yapıyorsa memurluk kadrosunda işçilik yapıyorsa işçi kadrosunda yer almasını arzuluyoruz. Şuan da çalışmalar bitmiş değil, çalışma bakanının değerlendirmeleri devam ediyor. Net olmadığı için de bu arzuladığımız şekilde mi gerçekleşecek diye o konuda arkadaşlarımıza de net bir şey söyleyemiyoruz. Bu defa taşeron işçilerinin kadro meselesi havada kalmayacak inşallah" ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Irgat, Suriye'deki iç savaşın bitirilerek, bölgede barışın sağlanmasını temenni etti. Irgat, "Türkiye ciddi anlamda önemli dönemlerden geçiyor. Komşu ülkelerimizdeki iç savaş elbetteki ülkemizi de derinden yaralıyor. Sosyal anlamda etkiliyor ve ekonomik anlamda bazı olumsuz yansımalar var. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen 4 milyon insanı bizler burada misafir ediyoruz. Elimizdeki birçok imkanı onlar için kullanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda barış gelir ve buradaki misafirlerimiz kısa zamanda kendi memleketlerine dönerler. Ülkemizin bu coğrafyada önemli bir konumu var. Bizler Türk-İş konfederasyonuna bağlı sendikalar olarak ülkemizin birliği, bütünlüğü ve ekonomisinin kalkınması için yer aldık" dedi.

"TAŞERON İŞÇİLİK TARİHE KARIŞMALI"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, taşeron işçilik konusunda günü kurtaran çözüm ve formüller yerine samimi ve sorunu kökten çözen bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirterek, "Asıl iş ya da yardımcı iş ayrımı yapılmadan, işçi işi yapan işçi, memur işi yapan memur olarak kadroya alınmalı. Taşeron işçilik artık tarihe karışmalı." dedi.

Ağar, hükümetin gündeminde olan taşeron işçilerle ilgili düzenleme konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Taşeron işçiliğin insan onuruna yakışmayan bir istihdam biçimi olduğunu dile getiren Ağar, kamuda 1 milyona yakın kişinin taşeron şirketler üzerinden çalıştığını ifade etti. Ağar, bu istihdam biçiminin kontrolden çıkarak bugün çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri haline dönüştüğünü söyledi.

Yol-İş'in 53 bine ulaşan toplam üyesinden 12 bininin taşeron işçi statüsünde olduğunu bildiren Ağar, "Hatırlanacağı üzere Karayolları'nda taşeron işçi olarak çalışan üyelerimiz, asıl işi yaptıkları yönünde açtıkları davaları 2010 ve 2011'de kazandı. Yargıtay da mahkemelerin aldığı kararı onayarak bu işçilerin 'Karayollarında asıl işi yaptıklarına ve derhal kadroya alınmalarına' hükmetti. Bunun üzerine gerekli duyarlılığı gösteren hükümet, Karayolları'nda taşerona bağlı çalışan 10 bin işçiyi kadroya aldı. Bu adımın bugün de atılmasını istiyor ve bekliyoruz." diye konuştu.

"SORUNU BUGÜNKÜNDEN DAHA VAHİM HALE GELİR"

Ağar, taşeron işçiler ile ailelerinin gözü ve kulağının hükümet yetkililerinin yapacağı açıklamada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetin taşeron işçilik sorununu çözüme kavuşturma iradesini önemsiyoruz. Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların en kısa sürede nihayete erdirilmesi gerekiyor. Tabii bu yapılırken taşeron işçilerin talep ve beklentileri de göz önünde bulundurulmalı. Çünkü beklentileri karşılamayan bir düzenleme, var olan sorunu ortadan kaldıramaz."

Önceki hükümet döneminde verilen kadro vaadinin karşılanması gerektiğine işaret eden Ağar, "Taşeron işçilik konusunda günü kurtaran çözüm ve formüller yerine samimi ve sorunu kökten çözen bir düzenlemeye gidilmeli. Asıl iş ya da yardımcı iş ayrımı yapılmadan, işçi işi yapan işçi, memur işi yapan memur olarak kadroya alınmalı. Taşeron işçilik artık tarihe karışmalı." dedi.

Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin içeriğiyle ilgili medyada bazı haberlerin yer aldığını ifade eden Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hükümetin, çözümü kamuoyuyla paylaşmaması nedeniyle ortada birçok iddia söz konusu. Bir iddiaya göre taşeron işçilere özel sözleşmeli personel statüsü verilecek, diğer iddiaya göre devlet bir şirket kuracak, taşeron işçiler bu şirket üzerinden çalışmaya devam edecek. Biz bu iki yönteme de karşıyız. Taşeron işçilerin, devletin kuracağı şirket üzerinden kamuda istihdam edileceği bir model doğru ve kabul edilebilir değil. Böyle bir uygulama bizzat devletin kendisinin taşeron olması anlamına gelir ki bu da sorunu bugünkünden daha vahim hale getirir."

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: "TAŞERON İŞÇİLERE EN AZ 6 AY İÇİNDE KADRO"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri hatırlatılıp, CHP'nin vaatlerinin sorulması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Dört yılda terörü bitiririz, beşinci yılda bunun keyfini yaşarız. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Parti olarak biz bunu bitiririz. Çünkü bizim cumhurbaşkanı adayımız kazanacak ve biz bu belayı Türkiye'nin başından atacağız. Taşeron işçileri en geç 6 ay içinde kadroya alacağız. Biz bütün ülkelerle, gerçek anlamda barışı sağlayacağız." dedi.

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'DEN TAŞERON AÇIKLAMASI

Milyonlarca taşeron işçisinin beklediği kadro müjdesiyle ilgili konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yaptığı açıklamayı taşerona kadro bekleyen vatandaşlar yakından takip etti.

Taşeron işçilerin kadro beklentilerine değinen Destici, devlet kurumlarında çalışan bütün işçilerin kadro probleminin yıl sonuna kadar mutlaka çözülmesi gerektiğini söyledi.

Taşerona kadro verilmesi konusunda yapılan açıklamaların ardından kadro bekleyen milyonlarca taşeron işçisis daha da meraklandı. Taşeron işçiye kadro verilmesi konusunu gün içinde birçok kez kontrol eden vatandaşlar, taşerona kadro müjdesi için bekleyişe geçti. İlerleyen günlerde taşeron konusunda yeni açıklamaların yapılması veya yeni gelişmelerin gerçekleşmesi bekleniyor.

KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERONA KADRO VERİLMESİ İLE İLGİLİ NELER OLMUŞTU?

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, taşerona kadro düzenlemesinin yıl sonuna kadar biteceğini söylemişti. Sarıeroğlu, "Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız" diye konuşmuştu.