Taşerona kadro son durum - Taşerona kadro son dakika

Taşeron olarak çalışan işçiler, kadro ataması için hükümetten gelecek olan haberi bekliyor. Yurt genelinde milyonlarca taşeron işçi, merakla "Taşerona kadro verilecek mi?" ve "Taşerona kadroda son durum" aramalarını yapıyor. Peki Taşerona kadro verilecek mi? İşte taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRO SON DURUM

Milyonlarca taşeron işçi, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için hükümetten gelecek olan haberi bekliyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili yaptığı açıklamada "AK Parti hükümetleri bugüne kadar hangi sözü verdiyse yaptı.

Bu konuda hükümetimizin verdiği sözlerden birisidir. Bakanlar Kurulumuzda daha önce defalarca görüşüldü. Bazı konularda ilave çalışma yapılması talimatı verildi ve bu çalışmalarda son noktaya gelindi. İnşallah yeni yıla kadar veya en geç yeni yılın başında bu konuda atılması gereken adım atılacaktır." ifadelerini kullandı.

Son günlerde yapılan açıklamalar dahilinde taşerona kadro bekleyen işçiler, açıklamaları takip ediyor ve gün içerisinde yetkili merciilerden yapılan açıklamaları dinliyor. Konuyla ilgili olarak gelecek olan taşerona kadro müjdeli haberini bekleyen milyonlarca taşeron işçi, kadro işleminin yapılıp yapılmayacağını araştırmayı sürdürüyor.

Öte yandan, taşerona kadro verilmesi hakkında açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalar öteden beri yaptığımız bir konu. Çalışma Bakanlığı'mız da bu konuda bir çalışma yaptı. Öncelikle ekonomi koordinasyon kurulunda ardından bakanlar kurulunda çalışmaları bir araya getireceğiz. Kapsamlı bir çözüm paketini oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan açıklamaların ardından kadro bekleyen milyonlarca taşeron işçi, merakla kadro atamalarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Yapılacak olan taşerona kadro işlemlerinin ne zaman yapılacağı hakkında bir tarih verilmedi ancak kısa süre içerisinde taşerona kadro verileceği tahmin ediliyor.

"TAŞERONUN BU SENE BİTECEĞİNDEN UMUTLUYUM"

Taşerona kadro işlemleriyle ilgili açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Taşeron işçi sorununun yıl sonuna kadar çözüleceğinden umutluyum." ifadesini kullanmıştı. Atalay aynı zamanda "Taşeronun yıl sonuna kadar biteceğini kamuoyu biliyor. 1 milyona yakın ailesiyle birlikte 5 milyon civarında büyük bir kitle var. Bunların sıkıntıları devam ediyor. Bu sene bitmeden bu sıkıntıların çözüleceğiyle ilgili bütün devlet yetkilileri açıklamalar yapıyor. Ben de bu konudan çok umutluyum. Yıl sonuna kadar taşeronun biteceği kanaatindeyim. Ama biterken işçilik işi yapanın işçi, memurluk işi yapanın memur olması gerekiyor. Bizim Türk-İş olarak talebimiz bu." dedi.

Yurt genelinde taşeron konumunda çalışan milyonlarca taşeron işçi, kadro ataması için dört gözle gelecek olan açıklamayı bekliyor. Taşerona kadro verilmesi durumunda milyonlarca taşeron işçi kadrolu pozisyonda çalışmaya başlayacak.

"TAŞERON DÜZENLEMESİ, MECLİSTEN ÖNCE SENDİKALARA SUNULMALI"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Teknik olarak çalışmaları tamamlanan taşeron düzenlemesi, Meclisten önce mutlaka sendikalara sunulmalı. Kanun tasarısı, sendikaların görüş ve talepleri doğrultusunda hazırlanmalı." dedi.

Toruntay, kamuda 900 bine yakın kişinin alt işverene (taşeron) bağlı olarak çalıştığını belirterek, bu çalışanların kamuda veri girişinden temizliğe, hasta yönlendirmeden güvenliğe kadar birçok farklı görevi yerine getirdiğini söyledi.

Taşeron işçiliğin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getiren Mustafa Toruntay, bu statüdeki yüz binlerce kişinin hem iş güvencesinden yoksun hem de düşük ücretlerle çalıştırıldığını ifade etti.

Türkiye'de taşeron işçilik sorununu ilk kez HAK-İŞ olarak kendilerinin gündeme getirdiğini vurgulayan Toruntay, şöyle konuştu:

"2014 yılında 27 ilde, 9 iş kolunda, 85 iş yerinde toplam 5 bin 250 kamu taşeron işçisi ile yüz yüze görüşerek 'Taşeron İşçisi Gerçeği Araştırması'nı hazırladık. Bu araştırmada, taşeron işçilerin yüzde 77,8'inin sendikalı olmak istediği sonucu ortaya çıktı. Konfederasyon olarak taşeron işçileri örgütlemeye başladık. Bu noktada önemli bir mesafe aldık. HAK-İŞ'in bugün 550 bine yakın üyesinin 250 binden fazlası taşeron işçilerden oluşuyor."

"TAŞERONLARA İLİŞKİN GÜVENCE ÇALIŞMASI SON DERECE KIYMETLİ VE YERİNDE"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taşeronlara ilişkin güvence çalışması, son derece kıymetli ve yerinde bir çalışmadır fakat bunun kabul oranının artması, çalışma hayatına huzur getirmesi bakımından 4/C'lilerin de bu kapsamda kadroya kavuşturulması gerekiyor." dedi.

Memur-Sen İl Temsilciliğinin Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı'na katılan Yalçın, yaptığı konuşmada, memur işi yapan ve işçi kadrosunda bulunanların, taşeronlarla ilgili çözüm sürecine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Yalçın, hükümetin "kamuda taşeron ve 4/C statüsünde görev yapan çalışanlarla ilgili bir uzlaşmaya varılması noktasında çalışma içinde oldukları" beyanını son derece önemsediklerini kaydetti.

4/C'lilerin kadro taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Bunu Çalışma Bakanı ile toplu sözleşme sürecinde de konuştuk. Dolayısıyla 4. dönem toplu sözleşmede 'taşeronlara ilişkin bir çalışma takvimi içine girileceğini, bu anlamdaki taleplerin bir bütün olarak beraber düşüneleceğini' ifade etmişti. Bu vesileyle bir kez daha çağrığımızı yeniliyoruz ve diyoruz ki: Taşeronlara ilişkin güvence çalışması, son derece kıymetli ve yerinde bir çalışmadır fakat bunun kabul oranının artması, çalışma hayatına huzur getirmesi bakımından 4/C'lilerin de bu kapsamda kadroya kavuşturulması gerekiyor. 4/B'lilerin taleplerinin yerine getirilmesi ve memur işi yapan işçi kadrosunda bulunan arkadaşlarımızın memur kadrosuna aktarılarak yaptıkları işle, attıkları imzayla buluştukları konum arasındaki ters orantının ortadan kaldırılması konusunda bir çağrıda bulunuyoruz.''

taşerona kadro

taşerona kadro son durum

Taşerona kadro verilecek mi

Taşerona kadro son dakika