Tüm yıl çalışıp yazın tatile çıkmayı planlayanlar evlerini kilitleyip farklı rotalara doğru yola çıkıyor. Tatile çıkanların evleri de günlerce hatta haftalarca boş kalıyor.
Böyle anlarda da evlere hırsız girmesi sık yaşanan olası bir durum haline geliyor. Peki tatile çıkarken hırsızlara karşı ne gibi önlemler almak gerekiyor? İşte hırsızlara karşı alınabilecek önlemler...
TÜM KAPI VE PENCERELERDEN GİRİŞİ ZORLAŞTIRIN
Hırsızlar çoğunlukla zamanla yarışır. Eğer kapıyı pencereyi kısa sürede açamıyorlarsa eve girmekten vazgeçerler. Bu nedenle hırsız geçirmez kapılardan satın alabilir, pencerelerin açılmaması için demirden pencere kilitleri kullanabilirsiniz.
MÜMKÜNSE ALARM TAKTIRIN
Alarm takmak, hırsızlık olaylarına büyük ölçüde engel olabilir. Hareket sensörü içeren ve eve biri girdiğinde çalan alarmlarla hırsızın gözünü korkutup kaçmasına neden olabilirsiniz.
EVDE YAŞAYAN İNSANLAR VARMIŞ GİBİ BİR ORTAM YARATIN
Dolup taşan posta kutuları ya da alınmamış gazeteler evde uzun süre kimsenin yaşamadığı sinyalini verir.
Bu nedenle gazete abonelikleriniz varsa bir süreliğine iptal edebilirsiniz. Zaman ayarlı şalter aracılığıyla ışığın ara sıra kapanıp açılmasını sağlayabilir, evin dolu olduğu izlenimini verebilirsiniz.
SOSYAL MEDYADAN ÇOK FAZLA TATİL PAYLAŞIMI YAPMAYIN
Tatil coşkusunu sosyal medyaya yansıtmak akıllı bir seçenek olmayabilir. Facebook ve Twitter'dan paylaştığınız fotoğraf ve videolar hırsızları cesaretlendirebilir.
Dilerseniz tatil dönüşü "TBT" (Throwback Thursday) fotoğraflar paylaşabilirsiniz.
KOMŞULARA TATİLE ÇIKTIĞINIZI HABER VERİN
Güvendiğiniz komşu ve arkadaşlarınıza mutlaka tatile çıktığınızı haber verin. Dikkatli komşular eve hırsız girilme oranını azaltır.
BEKÇİ TUTUN
Eğer tatilde çok uzun süre kalacaksanız, bekçi tutmak da uygun bir seçenek olabilir. Bekçi, siz tatildeyken evinizde yaşıyor, bahçeyle ilgileniyor ve gerekli durumlarda evcil hayvanlarınızı besliyor. Ancak bekçi diğer yöntemlere göre biraz pahalı olabilir.
DETAYLARA YOĞUNLAŞIN
Daha önce fark etmediğiniz detaylar hırsızlara davetiye çıkarabilir. Örneğin evi kısa bir süreliğine terk etmiş de olsanız kapıyı iyice kitlemek doğru karar olur.
Öte yandan, garaj, bitki ve çöp konteynerler yüksekteki pencere ve balkonlara erişimi kolaylaştırır.
DEĞERLİ EŞYALARINIZI EVDE TUTMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN
Sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız değerli eşyalarınızı mümkün olduğunca evde değil, bir banka kasasında saklamanız yerinde olacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.