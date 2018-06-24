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BEKÇİ TUTUN

Eğer tatilde çok uzun süre kalacaksanız, bekçi tutmak da uygun bir seçenek olabilir. Bekçi, siz tatildeyken evinizde yaşıyor, bahçeyle ilgileniyor ve gerekli durumlarda evcil hayvanlarınızı besliyor. Ancak bekçi diğer yöntemlere göre biraz pahalı olabilir.