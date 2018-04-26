TAV iki şirketiyle Maskat'ta

BTA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TAV, Maskat Havalimanı'yla birlikte 22 ülkede 82 havalimanına ulaştı. BTA ve TAV İşletme Hizmetleri, yeni havalimanında 10 yıllığına hizmet sunmak üzere açılan ihalelerde uluslararası rakiplerini geride bırakarak Umman Havalimanı İşletmeciliği Şirketi'nin (OAMC) tercihi oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, "Maskat Havalimanı'nda 4 bin 715 metrekarelik alanda toplam 20 noktada misafirlerimize yiyecek-içecek hizmeti vereceğiz. Umman yurt dışında hizmet verdiğimiz sekizinci ülke, Maskat ise portföyümüzdeki 17'nci havalimanı oldu" ifadelerini kullandı.



TAV İşletme Hizmetleri ve BTA'nın Körfez bölgesinde pek çok ülkede öne çıkan etkin kurumlar olduğunu aktaran Cesur, bölgenin bu hizmetler açısından büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

Cesur, "Yolcu trafiği açısından Atatürk Havalimanı'ndan sonra ikinci sırada olan bu bölgede her yıl çift haneli büyüyoruz. Buradaki ihaleyi İngiliz, İtalyan ve Fransız olan dünyanın global şirketlerini geride bırakarak aldık." bilgisini verdi.

Cakes&Bakes ve Tickerdaze gibi markaların yanı sıra iş ortakları ve yeni geliştirdikleri konseptlerle yeni havalimanında yer aldıklarını belirten Cesur, "BTA olarak önümüzdeki dönemde Turquality desteğinin getireceği ivme ile beş yılda 50 yeni Cakes&Bakes noktasına imza atmayı ve yurt dışında da havalimanlarının yanı sıra şehir merkezlerinde de markalarımızla yer almayı hedefliyoruz" yorumunu yaptı.

Cesur, Michelin yıldızlı bir Fransız şef ile danışmanlık anlaşması imzaladıklarını dile getirerek, Londra, New York ve Paris gibi kentlerin ünlü caddelerinde olacaklarını açıkladı.

"YILDA 4.5 MİLYON MİSAFİR"

TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan da Maskat Havalimanı'nda özel yolcu salonu işletmeciliğinin yanı sıra otopark ve vale hizmetleri, hızlı geçiş, karşılama ve uğurlama hizmeti sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Primeclass markamızla açtığımız 4 bin metrekarelik özel yolcu salonumuzda yılda yaklaşık 250 bin misafirimize hizmet vereceğiz. Umman'da Maskat’ın yanı sıra Salalah ve Sohar havalimanlarında da yer alıyoruz. Tüm dünyada 14 farklı ülkede 57 farklı salonumuzda, yılda 4,5 milyondan fazla misafirimizi ağırlıyoruz. Yurt dışında yapacağımız ortaklıklar ve şirket alımlarıyla büyümemizi sürdüreceğiz. Şili’de ve İspanya’da iki şirket alımı gerçekleştirebiliriz. Avrupa’da kısa süre önce Zürih ve Kopenhag havalimanlarını portföyümüze ekledik. ABD’de Washington’un ardından bu yıl içinde New York JFK ve San Diego’da faaliyete başlayacağız."

İşbulan, şu an 15 ülkede 57 olan salon (lounge) sayısını, 5 yıl içinde 40 farklı ülkede 150’ye çıkaracaklarını ifade etti.

Verilen bilgiye göre, TAV İşletme Hizmetleri, faaliyet alanını son 4 yılda 13 havalimanından 26 havalimanına çıkardı ve cirosunu üç kat artırdı. BTA da aynı dönemde yeni havalimanları ve şehir merkezi noktalarını portföyüne ekleyerek cirosunu avro bazında yüzde 40’a yakın artırdı. 2017 sonu verilerine göre, TAV’ın konsolide cirosuna TAV İşletme Hizmetleri yaklaşık yüzde 9, BTA ise yaklaşık yüzde 15 oranında katkıda bulunuyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kapanmasından doğacak kaybın yüzde 25’i hizmet şirketlerinin TAV dışındaki büyümesinden karşılandı. Diğer yüzde 25’lik kısmı da Antalya Havalimanı’ndan telafi edilecek.