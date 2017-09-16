Tavuk çiftliği kurdu siparişlere yetişemiyor

Yıllardır sürdürdüğü mesleği bırakıp, iş yerini oğluna devreden Alacaoğlu, daha önce aldığı ve ceviz diktiği 3 dekarlık alanı tel örgü ile çevirerek, gezen tavuk çiftliği kurdu. Kısa sürede tavuk sayısını artıran Alacaoğlu'nun ürettiği yumurtular, il dışından da ilgi görüyor.
Alacaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir düğünde kulak misafiri olduğu sohbetin ardından "gezen tavuk" çiftliği kurmaya karar verdiğini söyledi.
Arazisinde böyle bir çiftlik kurabileceğini düşündüğünü anlatan Alacaoğlu, "İki yıl önce bir düğünde iki arkadaşım arasındaki sohbet ilgimi çekti. Arazimin ve vaktimin müsait olduğunu düşünerek, 250 tavuk ile bu işe başladım. Şimdi çiftliğimde yaklaşık 500 tavuk, 70 de horoz var. Tavuklardan şimdilik 300'ü yumurta veriyor. Geri kalanı henüz küçük, yumurtlamaya başlamadı." diye konuştu.
GÜNLÜK ORTALAMA 200 YUMURTAYLA TALEBE YETİŞEMİYOR
Ataks olarak bilinen tavuk cinsi beslediğini dile getiren Alacaoğlu, "Hem kışa dayanaklı hem de yumurta verimi iyi. Tavuklara sadece bulgurluk buğday ve taze yonca veriyorum. Tavuklar sabah 9-10 gibi yumurtlamaya başlıyor, akşam 4'e kadar yumurtluyorlar. Günlük ortalama 200 yumurta alıyorum." dedi.
Alacaoğlu, ürettiği yumurtaların doğrudan çiftliğine gelenler tarafından satın alındığını ifade etti.
Talebi karşılamakta güçlük çektiğini aktaran Alacaoğlu, "Günlük topladığım tüm yumurtalar aynı gün tükeniyor. Çoğu zaman talebi karşılayamıyorum. Gelen gidenlerin birbirine tavsiyesi ile geniş bir müşteri kitlesi oluştu. Buradan alarak ülkemizin değişik illerindeki yakınlarına gönderenler de var." diye konuştu.
TAVUKLAR İÇİN 10 DEKAR ALANA YONCA EKTİ
Alacaoğlu, tavukların barınması ve beslenmeleri konusundaki hassasiyetinin verime olumlu yansıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Tavukların akşamları tünemesi ve gündüzleri de yumurtlamaları için ayrı birer yer düzenledim. Yumurtlamaları için 50 ayrı folluk yaptım. Her gün sadece oralara yumurtluyorlar. Tavukların bulunduğu alanın çevresinde 10 dekar kadar daha tarlam var. Bu tarlaya da yonca ektim. Hem tavuklarıma hem de süt için beslediğim ineklerime veriyorum. Toprakla ve hayvanlarla uğraşmak insanı gençleştiriyor."
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Misafir 8 dakika önceYavaş yavaş her şey olur00
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Misafir 33 dakika önceZarar eder o adam günlük 200 Yumurta kaç para edecekki. Masrafına anca yeter.00