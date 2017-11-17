TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mehmet Ali Aydınlar'ı ziyaret etti

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan Türkoğlu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette, Mehmet Ali Aydınlar ile genç oyuncu gelişimi ve oyuncu sağlığı ile birlikte yeni projeler üzerinden fikir alışverişi yapıldığı bildirildi.

Görüşmenin ardından TBF Başkanı Türkoğlu'nun, basketbola katkılarından dolayı Mehmet Ali Aydınlar'a teşekkür plaketi verdiği kaydedildi.

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hidayet türkoğlu

Mehmet Ali Aydınlar