TBMM iki hafta gece yarısına kadar çalışacak

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Genel Kurulun gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.



AA'nın haberine göre; kabul edilen öneriyle, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı gündemin ilk sırasına alındı. Ayrıca bazı uluslararası sözleşmeler de gündemin ön sıralarına çekildi.



Genel Kurul, bu hafta ve gelecek hafta gece yarısına kadar çalışacak.



MHP'nin kayıtdışı istihdam, CHP ve HDP'nin ise Şırnak Cizre'deki maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin araştırma önergelerinin bugün gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.



Öte yandan, TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin gündeme alınması önerisi de kabul edilmedi.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ercoşkun'un önerisinin AK Partili milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmemesine anlam veremediğini söyledi.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da "Biz teklifi reddetmedik. Gündeme alınmasını kabul etmedik." diyerek, bu tür tekliflerin ilgili komisyonlarda görüşülmesini uygun gördüklerini dile getirdi.

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