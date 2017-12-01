Tedavi edilemez denildi! Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal'in ameliyatı literatüre girdi!

Yurtdışında birçok hekimin tedavi edilemez dediği 2 yaşındaki Diba'yı, Türk cerrah ameliyatla tedavi etti. Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, kalp damarları ters çıkan, kalp karıncıkları arasında 5 delik bulunan, akciğer damarında darlık olan ve koroner damarı anormal olan Diba'nın kalbindeki bütün bozuklukları düzelten bir ameliyat gerçekleştirdi.

İHA'nın haberine göre; Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal ve ekibi, yaptıkları ameliyat ile İranlı 2 yaşındaki Diba'nın ters çıkan damarlarının ve aort kökünün yerini değiştirerek darlıkları giderdi, delikleri kapattı, akciğer damarı ile sağ karıncık arasına sığır damarı yerleştirdi ve anormal koroner damarına da göğüs atardamarıyla bypass yaptı. Aile, daha önce dünyanın farklı ülkelerinde pek çok hekime başvurmuş ancak hekimler ameliyatı yapmak istememişlerdi. Hastanede 9 saat süren başarılı operasyon sonrası 2 yaşındaki Diba, sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Bilal, müdahalenin nasıl yapılabileceği konusunda tıpta uygulanmış herhangi bir örnek vaka olmadığını ve bu şekli ile tıp literatüründe ilk olduğunu söyledi.

''HASTA İÇİN UYGULANABİLECEK STANDART BİR CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"

Ameliyat öncesini anlatan Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, ''Diba, kalbinde önemli bozukluklarla bize geldi. Normalde bu rahatsızlık için uygulanan bazı standart hale gelmiş ameliyatlar var. Bu ameliyatların başarıyla uygulanabilmesi için ise bazı koşullar gerekli. Standart ameliyatın yapılabilmesi için kalpteki deliklerin, kalp içinde tünel yapmaya elverişli olması lazım. Diba'da çok sayıda delik olmasına rağmen hiçbiri tünel yapmaya uygun değildi. Bu ameliyat yapılamadığı zaman çözüm olacak bir diğer ameliyat yönteminde ise Diba da bulunan koroner probleminin olmaması şartı var. Bu ameliyat da yapılamadığı zaman yine uygulanabilecek bir başka ameliyatta ise akciğer damarındaki basıncın uygun olması koşulu var. Ameliyat için hastamız bu koşulları yerine getirmiyordu. Yani hasta için uygulanabilecek standart bir cerrahi tedavi yöntemi söz konusu değildi. Bu nedenle daha önce Almanya'da yatmış olduğu bir merkezde 1 ay kadar izlenip sonrada ameliyat edilemeden gönderilmişti'' dedi.

"TIPTA UYGULANMIŞ HERHANGİ BİR ÖRNEK VAKA YOKTU"

Ona kısmen yarar sağlayacak yardımcı bir ameliyatın daha önce başka bir ülkede gerçekleştirildiği bilgisini veren Prof. Dr. Bilal, ''Bu sayede önceleri kanındaki oksijen miktarı nispeten yeterli iken, çocuğun büyümesiyle birlikte yetersiz hale geldi. Mutlaka müdahalede bulunmak gerekiyordu. Bu müdahalenin nasıl yapılabileceği konusunda tıpta uygulanmış herhangi bir örnek vaka yoktu. Bu hastada esas problemi oluşturan kalpte çok sayıda deliğin olması dışında kalbi besleyen koroner damarların çıkışında ve seyrinde görülen anomalilerdi. Sağ koroner, sol koronerden çıkıp aort damarın önünden geçerek ilerliyordu.Yani böyle hastalar için en son çare olan 'Nikadoh' ameliyatını da bu koroner anormalliği yüzünden gerçekleştirmek mümkün değildi. Biz, sol göğüs atardamarıyla sağ koroner artere bypass yaparak 'Nikaidoh Ameliyatı'nı gerçekleştirdik. Bu şekli ile tıp literatüründe ilk olduğunu söyleyebilirim'' diye konuştu.

AMELİYAT 9 SAAT SÜRDÜ

Ameliyatın 9 saat sürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Bilal, ''Ameliyatında özel bir güçlükle karşılaşmadık. Planladığımız şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrasındaki bulguları gayet iyiydi ve kalbi destekleyecek herhangi bir ilaca dahi ihtiyaç duymuyordu. Ameliyat sonrası dönemde sorunsuz seyretti. Şuanda taburcu olacak hale gelmiş durumda''şeklinde konuştu.

"BU AMELİYATI KİMSE YAPAMAZ DEDİLER"

Diba'nın babası Rıza Nesiri yaşadıkları süreci şöyle anlattı: ''Ameliyat başarılı geçtiği için çok mutluyuz. Buraya İran'dan geldik. Diba'nın doğuştan kalp hastalığı vardı ve damarları tersti. Bu nedenden dolayı kalbinde problem vardı. O yüzden yaklaşık 2,5 senedir rahat değildik. 2 defa İran'da ameliyat yapıldı. Bu ameliyatlar yeterli olmadı. Daha sonra Almanya'ya gittik. Bizi, orada 3 ay beklettiler. Bugün-yarın ameliyat yapılacak diye söylediler ama ameliyat yapılmadı. Sonra bize bu ameliyatın çok zor olduğunu söylediler. Yapamayacaklarını söylediler ve dünyada da kimse yapamaz dediler. Tabii bizi çok mutsuz ettiler. İran'a döndük. Amerika'da bir hastane vardı onlara tahlilleri gönderdim, onlarda ameliyatın zor olduğunu söylediler. Ameliyat şansı yüzde 50 olur ama görmemiz lazım dediler. Nasıl olacak diye kafamız karıştı. İstanbul'da bir arkadaşım vardı, onlarla konuştum. İstanbul'da bir hastanenin olduğunu söylediler. Onlarda tahlillere bakıp yapamayacaklarını söylediler. Ama Türkiye'nin bu konuda önemli bir doktoru var o yapabilir dediler. O yüzden bizde Dr. Mehmet Salih Bilal'ı görmeye geldik. Onlar, bize bu ameliyatın yapılacağını söylediler. Bu ameliyat yapılacak diye çok ümitli olduk. Ameliyat için 15 gün sonraya karar verdiler. Ameliyat yapıldı. Çok şükür herşey iyi. Çocuğumun sağlığı yerinde''.

Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal

Diba bebek

Diba Nesiri

Rıza Nesiri

Nikadoh